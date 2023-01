¡Joaquín Correa podría jugar en Barcelona!

Según contó el periodista Gerard Romero, Barcelona y el Inter están muy cerca del acuerdo para intercambiar al Tucu Correa por Depay al punto de que todo parece depender por estas horas de que Memphis dé el visto bueno a marcharse a Milán. De concretarse, sería el segundo paso del delantero argentino por el fútbol español, donde ya jugó dos temporadas para el Sevilla.

Barcelona lleva un tiempo ya buscando una salida para Depay, que termina contrato a mitad de año y no renovará su vínculo con el club, donde en esta temporada jugó apenas tres partidos en septiembre, y Xavi solo le ha dado minutos nuevamente en el duelo de Copa del Rey, ante el Intercity, del ascenso. Se había hablado de un cambio con el Atlético de Madrid por Yannick Carrasco, pero el Colchonero no estaba dispuesto a dar al belga y ofreció en cambio a Thomas Lemar, que no convenció al Barsa.

Entonces, como alternativa, se activó la opción del Tucu Correa. ¿Terminará jugando en el Camp Nou? Por otro lado, también el Barcelona y el Inter estarían negociando para intercambiar a Kessie y Brozovic. Ambos clubes, sin deseos de pagar millones de euros por un futbolista, negocian a la antigua. Y mediante esta modo de negociación, el "Tucu", campeón de la Copa América con la Selección Argentina, podría ser dirigido por Xavi y compañero de Robert Lewandowski y compañía.