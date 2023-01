Conocé a fondo a Bruno Valdez, el primer refuerzo que llega a Boca

Hace unos meses, en junio del año pasado, le preguntaron en una entrevista cuál había sido el mejor jugador con el que había jugado y él respondió: "Me gustaba mucho Guido Rodríguez. Es un crack, siempre le digo que 'no puede ser que todavía no estés jugando en la Selección Argentina de titular'". Fueron compañeros durante tres temporadas en América y juntos ganaron dos títulos locales: el Apertura 2018 y el Clausura 2019.

bruno_valdez_y_guido_rodriguez_america.jpg_554688468.webp

Valdez disputó 227 partidos en seis temporadas y media en América y además de su juego fuerte destacó por su poder goleador: es el defensor con más gritos en la historia del club, con 27 festejos. Esa es otra curiosidad de su juego. También marcó goles en Sol de América (5 en 97 presencias) y en Cerro Porteño (4 en 73 duelos). En contra parte, él mismo confesó que después de una lesión en la rodilla izquierda en 2020 no encontró dar su mejor versión.

Por otro lado, el sueño de Valdez para este mercado de pases era llegar al fútbol europeo y si era posible a la Liga de España, su favorita. "Me gustaría ir a un club que pelee alguna cosa importante, como clasificar a la Europa League. Me gustaría jugar en el fútbol español, aunque si se da en otro país, bienvenido sea", reveló tiempo atrás. Sin embargo, fueron gigantes de América lo que lo buscaron. Y entre ellos se decidió por Boca, cuando tenía todo arreglado con Cruzeiro.

Una decisión que seguro habrá tomado con Magui Duarte, su esposa, que conoció cuando ambos tenían 16 años e iban a la misma escuela. Con ella, que es Licenciada en Administración, profesora de danzas y maquilladora, se casó en 2017 y tiene tres hijos que nacieron en México. Y otro acompañante que tiene es a Dios. Es muy creyente. De hecho, escribió y mantiene la siguiente frase en su biografía de Instagram: "Fe puesta en Dios". Por otro lado, otra que dice "agachar la cabeza solo para ponerse los botines".

Por último, cabe mencionar que debutó en 2015 en la Selección de Paraguay y de la mano de ni más ni menos que de Ramón Díaz, histórico técnico de River. Jugó 30 partidos con la camiseta de su país entre 2015 y 2019. Ahora, Valdez buscará quedar en la historia de Boca como lo logró en la de América de México, donde festejó más de una vez con el Topo Gigio de Juan Román Riquelme. ¿Hará más con la camiseta azul y oro?

