"Nos tocó jugar con Racing y los tres partidos de Liga. Yo pienso muchas veces como jugador de fútbol, y a mí me costaba mucho volver después de tres meses. Hubo un parate largo con el tema del Mundial. Miro todos los partidos y creo que todo el fútbol argentino está sufriendo el parate", comenzó analizando Román al ser consultado sobre cómo ve al equipo.

En esa línea, se metió de lleno en los últimos partidos de Boca y agregó con más detalle: "El primer tiempo con Central Córdoba fue bueno, pero el segundo no. Con Tucumán hemos tenido momentos buenos y otros que no. Pero es lo que nos va a pasar hasta que encontremos el ritmo normal que tiene que encontrar el jugador de fútbol. Tenemos plantel para jugar mucho mejor".

Y continuó: "Van tres partidos recién. Tenemos en claro que cada partido que jugamos se analiza mucho más que el del resto. Igual que los problemas. El hincha lo tiene claro. Estamos contentos porque en estos tres años hemos ganado tres títulos y competido muy bien. Tenemos un entrenador en el que confiamos. Queremos jugar mejor y no tengo dudas que lo vamos a hacer porque estos jugadores se acostumbraron a eso, les gusta competir", agregó el vicepresidente de Boca.

Haciendo hincapié en el DT, Riquelme dejó en claro que se lo ve cómodo y que confían en que va a revertir la situación: "Está contento, esta es su casa. Disfruta estar día a día acá. Se lo ve contento, seguro de lo que quiere. Confiamos en el cuerpo técnico y los jugadores, y no tengo dudas que vamos a competir todo el año".

Riquelme, contundente sobre la clausura de La Bombonera

Acerca de la sorpresiva clausura parcial que recibió el estadio de Boca, el ex número 10 devenido en dirigente dijo: "La cancha está linda, La Bombonera es linda. La gente nuestra la hace cada vez más hermosa, es una fiesta cada vez que jugamos".

"Habría que preguntarle a la señora (Celsa Ramírez) de qué cuadro es, qué se yo… Es la misma que le hizo declarar a mi hijo, me parece. Habría que ver ahora… Sabemos que está todo en regla. Esta tarde, se le presentarán las cosas y ojalá que trabaje hasta el sábado y que nos habilite la cancha como tiene que ser. Porque el otro día trabajó hasta el sábado. Que trabaje hasta el sábado porque al único que perjudica es al hincha", declaró con ironía.

"Vivimos en un país en el que lo único que trasladamos de lunes a viernes son noticias malas. Para el hincha de Boca es muy importante ir el domingo a la cancha porque es una fiesta, se olvida de todos los problemas, va a alentar a su club, va a vivir una fiesta", argumentó.

"Le pido a la señora (Celsa Ramírez) que deje que los hinchas vayan a disfrutar de un espectáculo, de estar en su casa, porque los hinchas del club son los dueños de nuestra casa, y lo único que queremos es disfrutar el domingo de recibir a uno de nuestros ídolos (Martín Palermo) como técnico del equipo rival, que el hincha de Boca lo hará como se lo merece", puntualizó.

Román y las próximas elecciones en Boca

"Va a ser un año divertido (risas). Nosotros llevamos tres años en el club, tuvimos la suerte de ganar cinco títulos, esperemos ganar alguno más este año. No lo sé si voy a ir (en diciembre) como candidato a presidente. Yo estoy agradecido que me hicieron volver al club, que por primera vez votaron 40.000 personas, estamos cerca de alcanzar a Bayern Múnich en cantidad de socios y que en diciembre podamos superar los 40.000 porque entre todos tenemos que cuidar a nuestro club. Los de Boca somos hinchas de Boca, no somos de ningún partido político", dijo sobre el proceso electoral en el que ya está trabajando para ir por la reelección.

"Soy un hincha más y tengo la obligación de ayudar y cuidar al club en lo que puedo. Y sé que los hinchas me van a ayudar a cuidarlo", indicó y hasta se animó a tirar por cuánto ganará: "95% a 5%".

¿Palermo, DT de Boca?

A Riquelme le consultaron si le gustaría ver a su excompañero Martín Palermo como entrenador de Boca y no le gustó nada. Enojado, Román contestó: "Tengo técnico, campeón. Tengo técnico, tengo técnico, no, no... Hablemos cosas normales (sic). Ojalá que Ibarra sea el técnico durante 20 años y que yo me pueda quedar 20 años".

Su partido despedida en La Bombonera

"Creo que este año lo vamos a hacer. Vamos a ver si se acomodan algunas cosas. Yo creo que más de este año no puede pasar. Estoy normal, a veces hacemos algún picado con los chicos y... Uno de afuera ve las cosas muy simples y dice por qué no hizo esto y cuando uno está en la cancha cuesta un montón. Siempre tengo la idea de jugar un partido más en La Bombonera y vamos a ver si de acá a mitad de año podemos hacer ese partido".