Juegan Boca-River y se paraliza el país

Pero no deja de ser un partido trascendental, por todo lo que significa para el mundo del fútbol. Para los xeneizes, para los millonarios y también para el resto. ¿O acaso Boca-River no es un partido que lo quieren ver todos? Esta vez será en La Bombonera, a partir de las 18, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de la señal Fox Sports Premium.

Boca, el actual bicampeón del fútbol argentino, llega entonado tras golear a Vélez en Liniers 7-1, resultado que le sirvió para borrar de un plumazo todo lo malo que venía haciendo desde el inicio del certamen. Más allá de su rendimiento con más bajos que altos, el equipo de la Ribera se mantiene invicto con dos victorias y dos empates. Y un nuevo triunfo no sólo sería una gran inyección anímica para sus jugadores, varios de ellos muy cuestionados por los propios hinchas, sino que además lo dejaría muy bien parado en la tabla de su grupo.

River, por su parte, llega golpeada por una inesperada y agónica derrota ante Argentinos Juniors. Dos triunfos y dos caídas lo ubican en la mitad de tabla de la Zona A, pero no lejos de la zona de clasificación. Durante la pretemporada, hubo cambios importantes en el plantel: se sumaron varias figuras pero se fue Ignacio Fernández, acaso el mejor jugador de la institución en los últimos años. Y al equipo le está costando encontrar el equilibrio. ¿Qué mejor manera que hallarlo en La Bombonera!

Esos antecedentes, obviamente, no incidirán en el Superclásico, un partido aparte en el que juegan otro tipo de factores, sobre todo los anímicos. Y en esta época de pandemia, sin hinchas en las tribunas, la localía importa poca. No habrá ventajas para el local como no la hubo a inicios de año cuando igualaron 2-2 en el mismo escenario que jugarán mañana por la Copa Diego Armando Maradona.

Con respecto a los equipos, el más complicado parece ser Boca después que Carlos Tevez y Edwin Cardona sufrieran lesiones durante las prácticas de la semana. Miguel Ángel Russo esperará por los dos hasta último momento pero serían bajas muy importantes, ya que el Apache, si bien no es el mismo de otros tiempos, es un referente y el capitán del equipo. Y el colombiano ha sido la figura hasta aquí.

En contrapartida, está en condiciones de reaparecer un referente de la defensa como Carlos Izquierdoz y entre los suplentes estará por primera vez Marcos Rojo, incorporado en enero pasado procedente del Manchester United.

El que no estará ni siquiera concentrado será el delantero cordobés Ramón "Wanchope" Ábila, al igual que el correntino Leo Jara, mientras que sí estará disponible un recambio útil como Mauro Zárate pese a que durante la semana entrenó únicamente el martes y arrastra una lesión muscular.

En el caso de Izquierdoz, un fuerte golpe en las costillas motivó su salida del equipo durante el partido ante Sarmiento, luego se perdió el encuentro ante Vélez y una vez recuperado ingresará por Lisandro López, según lo decidió el entrenador Miguel Ángel Russo.

Tevez, con una molestia en el tobillo, podrá jugar ante River y el que más complicado está es Cardona, casi descartado por una fatiga muscular en la pierna derecha que le impide desplazarse con comodidad y también sacarle provecho a su especialidad: la notable pegada con pelota detenida o en movimiento.

Russo deberá armar un rompecabezas si Cardona no juega. Su reemplazante surgirá entre tres nombres: Agustín Almendra, Julio Buffarini y Lisandro López, jugadores de características disímiles.

Si ingresa Almendra, Russo no modificará demasiado el esquema pese a que no tendrá a su estratega; si lo hace Buffarini, entonces regresará Capaldo al mediocampo, mientras que si juega Lisandro López habrá un sustancial cambio táctico, con una línea de tres junto a Zambrano e Izquierdoz.

Por el lado de River la situación está mucho más clara, ya que el entrenador Marcelo Gallardo no tiene lesionados y diagramó una formación que tendrá al menos tres variantes respecto al equipo que cayó ante Argentinos.

El experimentado Jonatan Maidana ingresará por Héctor David Martínez, Fabrizio Angileri por Alex Vigo y el colombiano Rafael Santos Borré por Julián Alvarez.

La intención de Gallardo es recuperar firmeza defensiva con un referente como Maidana, quien regresó al club luego de dos años en México, y con el regreso de Angileri ganará juego externo que es uno de los fuertes de River, mientras que el goleador colombiano Borré es titular indiscutido y en la fecha pasada ingresó un rato desde el banco de suplentes.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Gonzalo Maroni y Cardona o Agustín Almendra, o Julio Buffarini o Lisandro López; Sebastián Villa y Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo.

River Plate: Franco Armani; Paulo Diaz, Robert Rojas y Jonatan Maidana; Milton Casco, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal y Fabrizio Angileri; Matías Suárez y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Facundo Tello.

Cancha: Boca Juniors.

Hora: 18.

TV: Fox Sports Premium.