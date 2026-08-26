Julián Álvarez no fue al entrenamiento de Atlético de Madrid tras el fatal reencuentro con la gente

El delantero argentino no participó de la práctica posterior al empate ante Villarreal, en un contexto marcado por los silbidos que recibió durante el último partido. De todas formas, su presencia ante Sevilla todavía no está descartada.
La vuelta a los entrenamientos después del debut en La Liga para el Atlético de Madrid tuvo una baja "inesperada": Julián Álvarez no se presentó este miércoles en el Centro Deportivo de Majadahonda por una supuesta “indisposición”, que lo volvió a poner en el centro de la polémica. ¿Otra huelga?
El delantero había reaparecido el domingo ante Villarreal, después de su participación con la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, torneo en el que declaró el deseo de irse del club y donde comenzó toda la controversia. Ingresó a los 66 minutos en el 2-2, aunque su entrada estuvo acompañada por una situación particular: una silbatina ensordecedora.
La gente no lo quiere más. La tensión generada por su intención de continuar su carrera en Barcelona y de la forma en que se expresó ante los medios, fue una traición para el Atleti. Sin embargo, los directivos del club no piensan desprenderse de él. La situación ahora profundiza el conflicto entre el futbolista y los simpatizantes del elenco madrileño y es casi inentendible cómo no se acepta una salida.
Pese a la ausencia en la práctica, se espera que el ex-River pueda estar disponible el sábado frente a Sevilla, que marcha en la cima del campeonato, un duelo a disputarse en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Mientras tanto, su futuro continúa rodeado de incertidumbre. El club mantiene su postura de no negociar al atacante con Barcelona, pese a que el conjunto catalán había puesto sobre la mesa una oferta de 100 millones de euros.
Después de los cuestionamientos recibidos en el último partido, la institución también habría aceptado una eventual salida rumbo a Arsenal. Sin embargo, el futbolista no quiere regresar a Inglaterra, por lo que las alternativas para resolver su situación siguen abiertas.
Así, la continuidad del delantero permanece sin definición y el vínculo con los hinchas parece atravesar su momento más delicado. Por ahora, la incógnita también pasa por saber si la “indisposición” afectará su disponibilidad para el próximo compromiso.
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