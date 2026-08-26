Julián Álvarez no fue al entrenamiento de Atlético de Madrid tras el fatal reencuentro con la gente

Mientras tanto, su futuro continúa rodeado de incertidumbre. El club mantiene su postura de no negociar al atacante con Barcelona, pese a que el conjunto catalán había puesto sobre la mesa una oferta de 100 millones de euros.

Después de los cuestionamientos recibidos en el último partido, la institución también habría aceptado una eventual salida rumbo a Arsenal. Sin embargo, el futbolista no quiere regresar a Inglaterra, por lo que las alternativas para resolver su situación siguen abiertas.

Así, la continuidad del delantero permanece sin definición y el vínculo con los hinchas parece atravesar su momento más delicado. Por ahora, la incógnita también pasa por saber si la “indisposición” afectará su disponibilidad para el próximo compromiso.