Atlético de Madrid debutó sin Julián Álvarez y el presidente habló sobre su futuro

En la previa del estreno, Enrique Cerezo volvió a dejar en claro que Atlético de Madrid pretende conservar a Julián Álvarez. “Yo ya dije en principio que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo”, afirmó el presidente del Colchonero. Además, el presidente sostuvo que el atacante “va a hacer una temporada magnífica”, en medio de los rumores sobre una posible transferencia y del interés que había mostrado Barcelona, cuya oferta cercana a los 100 millones de euros fue rechazada por la institución madrileña.