Atlético de Madrid debutó sin Julián Álvarez y el presidente habló sobre su futuro

El equipo de Diego Simeone venció 2 a 0 a Málaga con golazos de Lee Kang-In y Álex Baena en su inicio en el campeonato. Además, Enrique Cerezo volvió a respaldar la continuidad del argentino.
Atlético de Madrid comenzó una nueva temporada de La Liga con un triunfo 2 a 0 sobre Málaga, pero Julián Álvarez no formó parte de la convocatoria. La ausencia del delantero argentino no estuvo relacionada con su situación contractual ni con una posible salida del club, sino con una decisión deportiva de Diego Simeone. El entrenador explicó que la Araña todavía necesita sumar entrenamientos para alcanzar su mejor condición física después de la preparación de pretemporada.
En la previa del estreno, Enrique Cerezo volvió a dejar en claro que Atlético de Madrid pretende conservar a Julián Álvarez. “Yo ya dije en principio que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo”, afirmó el presidente del Colchonero. Además, el presidente sostuvo que el atacante “va a hacer una temporada magnífica”, en medio de los rumores sobre una posible transferencia y del interés que había mostrado Barcelona, cuya oferta cercana a los 100 millones de euros fue rechazada por la institución madrileña.
Sin Julián y con varios habituales en el banco de suplentes, el equipo de Simeone recién encontró soluciones ofensivas durante el segundo tiempo. Málaga había resistido sin demasiados problemas en una primera mitad con apenas un remate al arco entre ambos equipos. El entrenador argentino movió el banco e hizo ingresar a Giuliano Simeone, Lee Kang-In y Álex Baena, modificaciones que cambiaron el desarrollo del encuentro y le dieron mayor profundidad al conjunto local.
El resultado le permitió al conjunto de Simeone comenzar el campeonato con una victoria ante Málaga, que regresó a la máxima categoría española después de ocho años. La actuación también dejó en primer plano la situación de Julián, cuya continuidad sigue siendo un tema relevante pese a que Cerezo insistió públicamente en que no está en venta. Mientras tanto, el argentino deberá continuar con su puesta a punto para volver a sumar minutos y meterse nuevamente en el equipo.
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