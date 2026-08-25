Un defensor tuvo que atajar 37 minutos y fue la figura del partido en Inglaterra

En la cuarta división del fútbol inglés, Bobby Faulkner se puso los guantes tras la lesión del arquero de Tranmere, realizó una atajada clave y ayudó a rescatar un empate 1-1 ante Port Vale.

Bobby Faulkner se convirtió en el inesperado héroe del Tranmere Rovers al tener que atajar durante más de 37 minutos ante Port Vale por la segunda fecha de la League Two, la cuarta división del fútbol inglés. El defensor de 22 años ingresó al arco después de la lesión de Harrison Male, ya que su equipo había viajado sin un arquero suplente. Faulkner respondió con una actuación decisiva y fue elegido como el jugador del partido, en un duelo que acabó 1-1.