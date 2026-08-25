Un defensor tuvo que atajar 37 minutos y fue la figura del partido en Inglaterra

En la cuarta división del fútbol inglés, Bobby Faulkner se puso los guantes tras la lesión del arquero de Tranmere, realizó una atajada clave y ayudó a rescatar un empate 1-1 ante Port Vale.
Bobby Faulkner se convirtió en el inesperado héroe del Tranmere Rovers al tener que atajar durante más de 37 minutos ante Port Vale por la segunda fecha de la League Two, la cuarta división del fútbol inglés. El defensor de 22 años ingresó al arco después de la lesión de Harrison Male, ya que su equipo había viajado sin un arquero suplente. Faulkner respondió con una actuación decisiva y fue elegido como el jugador del partido, en un duelo que acabó 1-1.
El problema comenzó cuando Male sufrió una lesión a los 53 minutos, con Tranmere en desventaja por el penal convertido por George Byers. Sin otra alternativa disponible, el entrenador Darrell Clarke recurrió a Faulkner, defensor central cedido por Doncaster Rovers, quien aceptó ocupar el arco pese a no tener experiencia competitiva en esa posición. Port Vale tuvo oportunidades para liquidar el encuentro, pero el improvisado arquero respondió ante un remate de Ben Waine y además se benefició de dos cabezazos desperdiciados por Mo Faal.
La actuación de Faulkner terminó siendo fundamental para que Tranmere pudiera rescatar un punto. El defensor registró dos atajadas, cinco despejes y cuatro duelos aéreos ganados durante su tiempo como arquero, mientras que el equipo visitante consiguió el empate a los 72 minutos por intermedio de Tom Ince. Clarke reconoció su decisión de viajar sin un segundo arquero y destacó especialmente al futbolista- “Le doy el crédito a mis jugadores y una mención especial a Bobby”, afirmó el entrenador después del partido.
El técnico también explicó que Faulkner ya había sido considerado como una alternativa en caso de emergencia y asumió la responsabilidad por la falta de un arquero suplente. “No quería malgastar dinero. Creía que podríamos salir adelante algunos partidos, pero no fue así”, reconoció Clarke. Mientras Tranmere mantuvo su invicto en el comienzo de la temporada, Port Vale lamentó las ocasiones desperdiciadas y todavía no consiguió ganar en sus dos primeras fechas del campeonato.
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