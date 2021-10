Julián Álvarez: "Supimos tener el control del juego"

"Creo que fue un gran gol con varios toques, desborde de Santi (Simon), un buen pase y por suerte el segundo", agregó sobre el 2-0. Con respecto a lo que se imagina sobre el desarrollo del partido dijo: "Capaz pensamos que ellos podían tener por momentos el control de juego pero ellos con uno menos y nosotros supimos manejar bien la pelota. Eso fue lo que hizo que nosotros tuviéramos la mayoría de tiempo la pelota".

"Volver después de tanto tiempo con la gente acá en nuestra cancha y en un superclásico sirve para la alegría de nosotros nosotros y la gente. Hacía mucho que no pasaba esto y obviamente que en lo personal muy contento", concluyó el goleador millonario.

Enzo Pérez también brindo declaraciones y se mostró muy emocionado con la vuelta de la gente en las tribunas y por supuesto la victoria del Millonario: "Son emociones desde que llegamos al estadio y vimos la gente, la preparación de nuestras familias. El volver a la cancha con público creo que son emociones encontradas, felicidad y también se dio con la vuelta de nuestra gente con el clásico rival".

"Es un poco de desahogo por todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo, no solamente nosotros si no también la gente. Nuestro deber era regalarles un triunfo y por lo menos que se vayan felices a las casas", agregó.

Analizando los 90 minutos expresó: "Nos faltó ser un poco más punzantes dentro de tres cuartos de cancha para adelante porque si hubiéramos estado un poco finos dentro en esos tramos del campo creo que lo podríamos haber definido en el primer tiempo. La gente vino a disfrutar y está disfrutando, somos merecidos de este triunfo y de este clásico".

En relación a la expulsión de Marcos Rojo afirmó que "en estos partidos y más con este nuevo Boca los detalles de alguna pelota parada, distracción o en este caso que ellos se quedaron con un jugador menos son detalles que predominan para un lado o para el otro. Creo que ellos al quedarse con 10 jugadores tan temprano nos dieron la posibilidad de manejar la pelota y presionar un poco más arriba. Tener la ventaja de un gol y después ir a buscar el segundo a nosotros nos sirvió mucho".

Al ser consultado por la dificultad de haber jugado con una amarilla desde el primer minuto, respondió: "Cada dos por tres mis compañeros me decían que vaya con tranquilidad y que no vaya a las divididas. Que piense cuando ir y cuando no. Es difícil también manejar ese tipo de sensaciones pero también sirve la experiencia y el haber tenido tantos partidos encima de este tipo. Por suerte pudimos terminarlo con los once de nuestro lado".

"Nosotros tenemos que ser candidatos a pelear el titulo. sabemos que en este mes de octubre jugamos con muchos equipos que van a estar ahí en la pelea y va a ser importante. Nosotros tenemos que mantenernos con tranquilidad y saber que ahora nuevamente vamos a perder jugadores importantes que se van a la selección. Tenemos plantel para hacer un buen partido en Banfield y dar pelea hasta la última fecha", continuó.

Por último, el mediocampista destacó el buen momento que está atravesando su compañero Julián Álvarez: "Esta pasando un gran momento, se ha soltado y se ha hecho protagonista en estos últimos partidos. Nosotros lo hemos acompañada, es un chico que sabe escuchar y trabajó para estar en este momento. A nosotros nos viene ayudando muchísimo así que hay que felicitarlo".