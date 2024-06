Julio Vaccari, nuevo DT de Independiente: "Queremos que la gente esté bien representada"

"Estoy muy contento por estar acá. Mi manera de sentir el futbol y la idiosincrasia de esta institución están muy emparentadas. Queremos salir a jugar en todas las canchas de la misma manera y que la gente esté bien representada", indicó el ex técnico de Defensa y Justicia y Vélez.

Luego, agregó: “Hemos analizado a todos los futbolistas de Independiente y creo que tenemos potencial para la idea que quiero aplicar. Tenemos que reforzarnos en algunas posiciones para que la idea se vea completada, con tres o cuatro cosas a retocar”

La tarea no será sencilla porque, antes de incorporar, la entidad de Avellaneda deberá levantar las inhibiciones. “Los dirigentes me dijeron que es imposible tener certezas sobre el mercado de pases, pero prometieron todo el compromiso para traer jugadores. Ojalá así sea para ver algo más lindo de lo que uno planifica, pero si eso no pasa vamos a hacer lo mejor”, aclaró Vaccari.

Embed

Posteriormente, el DT fue consultado por Hugo Tocalli, quien fue el entrenador interino del equipo, volverá a su rol como coordinador de la inferiores y dio el visto bueno para que llegue el ex Defensa y Justicia: “Es un gran profesional y va a fluir nuestra relación porque sé que vamos a comulgar muchas cosas por el bien del club".

Por otra parte, el técnico explicó que se siente preparado para comandar a Independiente: “A los 18 años empecé entrenando chicos en mi pueblo, con el sueño de ser técnico de Primera. Jamás dejé de prepararme para este momento, cada día de mi vida. Analicé miles de partidos de muchísimos entrenadores y tengo una amplia preparación”.

Embed "A la gente le quiero decir que van a ver un entrenador transparente y que en el corto plazo vamos a intentar manejar el juego en todas sus fases. Haremos todo lo posible para que ellos estén contentos de que nosotros estemos acá"



Julio Vaccari en conferencia de prensa. pic.twitter.com/LKdXJhc3j1 — C. A. Independiente (@Independiente) June 13, 2024

Por último, Vaccari confesó por qué eligió a la entidad de Avellaneda ante otras ofertas que tuvo: “¿Por qué elegí Independiente? Porque está el olor a sangre y eso a mí me encanta”. Su contrato será hasta diciembre de 2025 y será el reemplazante de Carlos Tevez, quien renunció tras la segunda fecha, luego de una derrota ante Talleres y un empate frente a Platense.

Vaccari llega a Independiente acompañado por Gastón Machín, Gino Navone y Gastón Saccani como ayudantes de campo. Luego del receso por la Copa América, el plantel del Rojo iniciará la pretemporada el 27 de junio. Los dirigentes de la entidad fueron cautos con el tema de los refuerzos, ya que todo está supeditado a si se levantan las millonarias inhibiciones. El entrenador analizará un par de días al plantel y a partir de ahí verá cómo hace para afrontar la temporada. Lo cierto es que en la reuniones previas, marcó su idea de sacarle jugo a los juveniles.