Kevin Zenón se despidió de Unión y fue presentado en Boca

"Hoy me toca despedirme del club que me formó y me crió, el club que me dio todo, donde fui muy feliz. Siempre dije que me quería ir por la puerta grande , dejando todo y no reprochándome nada, siendo feliz y disfrutando, y gracias a Dios pude lograrlo", comenzó la carta en sus redes sociales.

"Quiero agradecer a los hinchas por el cariño enorme que me dieron, a mi familia que nunca me dejó solo, a mis compañero, utileros, médicos, cocineros, etc (espero no olvidarme de nadie, cada uno sabe que lugar ocupan en mi corazón)", continuó el futbolista.

"Agradecido siempre por todo lo que me dieron, es difícil despedirse después de 6 años en este club donde pasé infinidades de momentos, buenos y malos, pero sobre todo de aprendizaje. Simplemente decirles gracias por todo, y que desde este lado van a tener un hincha más siguiendo y apoyándolos siempre, nos veremos a la vuelta tate querido @clubaunion", concluyó.

image.png

Luego del anuncio de la cuenta @estoesboca.futbol del viernes por la noche (que da cuenta de los pases del Xeneize una vez que se concretan), en el cual se informaba sobre la realización de la revisión médica el sábado por la mañana, Zenón se presentó en el centro médico del barrio de Barracas para someterse a la misma y ya solo restaban los resultados para la firma del contrato, que se concretó este lunes por la mañana.

Zenón ya firmó por cuatro años con Boca y se sumará este martes al plantel de Diego Martínez, que tiene descanso este lunes luego del final de la pretemporada. El futbolista promete mejorar la competencia interna del mediocampo del Xeneize, que buscará ganar la Copa Sudamericana este año.