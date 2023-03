"Durante mucho tiempo no fue una prioridad, pero es normal que ahora esté en mi pensamiento. Si sigo jugando como hasta ahora, no creo que esté lejos”, comentó Mbappé, quien se transformó en el máximo anotador de la historia del PSG con 201 goles en 247 partidos (superando los 200 de Edinson Cavani).

“Siempre quise dejar mi legado en la historia. Es un privilegio jugar aquí. Soy de París y estar en el PSG es especial. Llegué muy joven y he crecido y madurado, dentro y fuera del campo", dijo el hombre récord tras marcar ante el Nantes y recibir un sentido homenaje en el Parque de los Príncipes.

Por otro lado, de cara al partido de vuelta de octavos de final de la Champions League con Bayern Múnich, donde deberán remontar el resultado tras perder 1 a 0 en la ida, expresó: “Tengo confianza de darle la vuelta y pasar esta eliminatoria. Estamos unidos en el vestuario”, contó el campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022.

Mbappé tiene contrato con el PSG hasta junio del 2025. Pero... ¿continuará si quedan eliminados en Alemania? “Si dependiera de lo que ocurra en Champions, y no quiero faltar el respeto a nadie, ya me hubiera ido. Estoy aquí y muy feliz, de momento no pienso en otra cosa que no sea hacer feliz al PSG”, aseguró el goleador.

Máximos ganadores del Balón de Oro

1- Lionel Messi 7

2- Cristiano Ronaldo 5

3- Michel Platini 3

4- Johan Cruyff 3

5- Marco Van Basten 3

6- Franz Beckenbauer 2

7- Ronaldo Nazario 2

8- Alfredo Di Stéfano 2

9- Kevin Keegan 2

10- Karl-Heinz Rummenigge 2