La Anvisa apuntó contra un empleado de la AFA, que no estuvo en Brasil

El nombre de la persona señalada coincide con la identidad del DT del seleccionado Sub 20 y olímpico, quien no estuvo en ningún momento con la delegación que llegó el viernes a Brasil desde Caracas, Venezuela.



El "Bocha" Batista se vio obligado a salir a aclarar la situación luego de que su nombre sea involucrado al escándalo del domingo pasado. "Me da bronca que salga mi nombre ahí. Estoy en Buenos Aires y no pasé ni por Venezuela ni por Brasil", aclaró.

Un periodista brasileño publicó documentos que detallan los puntos clave de la investigación que inició Anvisa desde el viernes hasta la decisión de interrumpir el partido a los 5 minutos del primer tiempo.

Según el informe, la investigación de Anvisa comenzó con lo que dentro de la agencia se califica como "rumor" informado por la coordinación de vigilancia epidemiológica de frontera del aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo. Allí notificaron que cuatro futbolistas entraron a Brasil sin cumplir las leyes sanitarias vigentes, aunque los nombres no habían sido señalados en aquel momento.

Luego de confirmarse dicho rumor, la agencia encontró el nombre del responsable de la falsificación: "todas las declaraciones fueron firmadas por una sola persona, el señor Fernando Ariel Batista de la AFA", se indicó en el texto.

"El jefe de la delegación de la selección de Argentina y los miembros de la Conmebol y la CBF fueron notificados que los cuatro jugadores en cuestión debían permanecer en sus habitaciones y no podían participar del entrenamiento programado para las 18.30 del sábado en el estadio Arena Corinthians", aseguró la Anvisa en los documentos.

Durante la tarde del sábado, los agentes sanitarios participaron de una reunión junto a representantes de la Conmebol, la CBF y la AFA donde se orientó a los dirigentes argentinos a formalizar un pedido de excepción para los jugadores Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso.

El reclamo de Anvisa fue de "máxima urgencia" para que se pueda aprobar antes del partido pero aducen que Argentina no realizó dicho pedido.