Se casó Lautaro Martínez: qué jugadores de la Selección fueron

El futbolista bahiense, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, y la mendocina, que son papás de Nina y que están esperando a Theo, su segundo hijo, dieron el sí tras cinco años de relación.

casamiento-lautaro.mp4 Parte del plantel de la Selección Argentina estuvo presente en la boda de Lautaro Martínez.

En la boda dijeron presente varios integrantes de la Selección Argentina y se sacaron una foto en conjunto, demostrando que además de entrar en la historia del fútbol mundial también han formado un grupo de amigos.

Si bien se esperaba por la posible presencia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, finalmente el capitán del equipo no pudo estar presente en la fiesta.

Los integrantes de la "Scaloneta" que sí asistieron fueron "Dibu" Martínez, Grónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Nicolás González, Joaquín Correa y Alexis Mac Allister.

Además, el futbolista belga Romelu Lukaku estuvo en la fiesta junto a la reconocida cantante estadounidense Megan Thee Stallion.

casamiento-lautaro-2.jpg El casamiento de Lautaro Martínez.

Los detalles de la fiesta

El recinto VIP que alquiló la pareja es el Villa d’Este, un lujoso complejo que fue blindado para que se desarrolle la fiesta con total seguridad y evitar que se acerquen algunos fanáticos del Inter y otros curiosos El complejo donde tuvo lugar la fiesta es uno de los elegidos no sólo por turistas de altos ingresos para disfrutar de sus vacaciones, sino que desde 1873, Villa d’Este es un destino por excelencia de eventos exclusivos de trascendencia internacional.

Se trata de una antigua residencia de la realeza del siglo XVI, totalmente modernizada, en la que hay diez hectáreas de jardines con vista al imponente lago de Como. Sus edificios detenidos en el tiempo, rodeados por la belleza del lago de Como, son “una combinación de encanto clásico y modernidad, historia y tecnología sofisticada”, se describe en el sitio del hotel.

Tiene como particularidad una estructura modular que permite dividirlo en tres salas independientes para 40, 50 y 60 personas. Es funcional, ya que puede utilizarse tanto para congresos y conferencias como para fiestas. La habitación tiene vista al lago con una terraza privada y también tiene un vestíbulo, un lugar ideal para descansos de trabajo y refrigerios.

El 10 de junio, el Inter jugará la final de la Champions League ante el Manchester City en Estambul (Turquía) y por esta razón el atacante de la Albiceleste decidió que su casamiento sea en esta época.

casamiento-lautaro.jpg Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

Facundo Buonanotte se suma a la Selección argentina para la gira por Asia

El mediocampista del Brighton and Hove Albion Facundo Buonanotte fue citado por Lionel Scaloni para sumarse a la lista de convocados de la Selección argentina que participaran en la gira del campeón del mundo por Asia.

Tras quedarse afuera del Mundial Sub 20 porque el club inglés decidió no ceder al futbolista de 18 años, el ex Rosario Central fue convocado por el director técnico argentino para integrarse a los 27 jugadores que ya fueron citados el pasado sábado.

Con las ausencias obvias de varios de los llamados "Europibes" por sus participaciones en la Copa del Mundo Sub 20, el entrenador oriundo de Pujato suma a otro juvenil que destaca en Europa como lo es Buonanotte que, junto a Alejandro Garnacho, son los dos convocados para la mayor que no tuvieron el permiso por sus equipos para asistir a la competición internacional juvenil.

Con las convocatorias de los jugadores del Brighton y del Manchester United, sumada a algunas caras nuevas, Lionel Scaloni deja claro que utilizará los amistosos ante Australia en Beijing e Indonesia en Yakarta para empezar a delinear el futuro inmediato que es el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canada 2026.