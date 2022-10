La exorbitante y curiosa cláusula de rescisión de Haaland en Manchester City

El valor de la cláusula es de 200 millones de euros, comienza a regir en enero de 2024 y la curiosa condición que posee, según informó el medio británico The Athletic, es que solo será válida para clubes que no sean del fútbol inglés. Es decir que, por ejemplo, Liverpool no podrá ejecutarla pero sí Real Madrid.

De ese modo, Haaland, que percibe un salario superior a los 20 millones anuales, parece tener estadía en el City por un mínimo de un año y un par de meses más, ya que en el club no pretenden negociarlo por un monto menor. Y en caso de que, una vez activa la cláusula, un club extranjero decida ejecutarla y el noruego elija irse, en Manchester embolsarán un dineral y no lo enfrentarán, al menos en Premier League.

Inteligente jugada de los Citizens, que con la contratación del delantero de 22 años dieron uno de los golpes del último mercado, y con él esperan dar el salto de calidad que les viene faltando para conquistar el gran objetivo: ganar la UEFA Champions League. Por ahora, Erling viene derecho, con la monstruosa cifra de 20 goles en 13 partidos.