El club también aportó lo suyo con pirotecnia ubicada al costado de la cancha y un humo con los colores que "ocultó" por algunos segundos el verde césped y sus 22 protagonistas. Los festejos comenzaron temprano: DJ, música y cánticos de campeón.

River salió al campo de juego con un marco espectacular para jugar ante Racing.

Además, el Más Monumental estrenó hoy un sistema de audio que acompañó el sentimiento festivo del plantel que se consagró campeón de la Liga Profesional de Fútbol y celebró el título ante su gente en el clásico ante Racing, por la 27ma. y última fecha.

El estadio se convirtió en una caja de resonancia con la flamante adquisición tecnológica que, con más de 100 mil watts de potencia aplicada, se puso a la altura de los grandes reductos futbolísticos del mundo.

Basada en la tecnología Bosch Praesensa, la novedad se centra en una emisión centralizada que gestiona la música y el sistema de voz (anuncios y alertas) que "cumplen con las normas de seguridad de la FIFA".

En las horas previas a la premiación del campeón y del inicio del clásico con Racing ya se podía percibir la potencia del sonido, bajo el comando de un DJ, que se expandió en los alrededores del estadio.

Eso sí, el campeón salió hoy al césped sin el "pasillo" de su rival en reconocimiento a su flamante logro. La decisión la tomó Fernando Gago, entrenador de la Academia. "Si es una norma de la Liga lo haremos como corresponde. Y si no lo es, ¿por qué lo tenemos que hacer? Es un partido de fútbol. A mí me ha tocado una situación parecida en la que el rival lo tenía que hacer y lo hizo; así que si es una norma de la Liga, no hay problema", manifestó el DT.

Al finalizar el partido, River recibió las medallas y levantó el trofeo del título 70 en la historia, que consiguió hace dos jornadas con el triunfo por 3-1 frente a Estudiantes, también en Núñez. Fiesta total.