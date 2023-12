La fuerte frase del presidente de Huracán por la renuncia de Diego Martínez

"No lo esperábamos, veníamos trabajando para la continuidad, hablamos de refuerzos, habíamos programado la pretemporada, una gira por Uruguay, del 15 al 20 de enero, y teníamos mucha ilusión, pero hay que seguir para adelante", se resignó el dirigente del club de Parque Patricios.

En una nota con el programa F90 de ESPN, Garzón se mostró sorprendido por el cambio de postura del entrenador en la reunión que derivó en su salida: "El último día de trabajo (antes de las vacaciones del plantel) me empezaron a llegar mensajes de todos lados que se iba a otro club. Le pregunté directamente por Boca y me dijo que no había existido ningún contacto. Uno confía... pero al otro día (por el jueves) nos encontramos con otra cosa. Nos dijo que había tenido dos llamados de Boca".

"No voy a negar que me rompe las pelotas (sic). La bronca también es porque no nos dio lugar a prever esto que pasó", reconoció el presidente del "Globo" antes de asumir "las reglas del juego" del mercado.

"El fútbol se maneja así, a veces empezamos a naturalizar algunas cosas que no deberían pasar. No estoy de acuerdo, no soy de llamar técnico que estén con trabajo en otro club. No sé quién lo llamó de Boca", aclaró sin mencionar a Juan Román Riquelme, el responsable del área en el "Xeneize".

Garzón se reservó el derecho de reclamarle al entrenador por el contrato interrumpido: "Creo que el club debería tener una compensación, pero eso es algo que tiene que analizar el Departamento de Legales".

De cara a la sucesión, el presidente adelantó que la búsqueda será "del mismo perfil ofensivo" que interpreta Martínez y aceptó que Gabriel Milito "es un fenómeno, un técnico bárbaro", aunque negó que haya existido un acercamiento.

"La Secretaría Técnica, a cargo de Daniel Vega, está trabajando y evaluando todos los perfiles. Mi tarea será negociar cuando se decida por un candidato", concluyó.

La bronca de Trapito Vega

El director deportivo de Huracán, Daniel 'Trapito' Vega, apuntó hoy contra los directivos de Boca por romper los "códigos" al llamar a Diego Martínez para ser el nuevo entrenador cuando tenía contrato vigente con la institución de Parque Patricios.

"Yo esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca, tendría que haberse comunicado con nosotros. Yo, si tengo que ir a buscar un técnico, no voy a buscar a uno que tenga trabajo. Son códigos, pero no del fútbol, de la vida", expresó Vega en una nota con TyC Sports.

Diego Martínez presentó su renuncia este jueves durante una reunión con el presidente de Huracán, David Garzón, en la que les contó que lo llamaron desde el oficialismo de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme para asumir tras la salida de Jorge Almirón y su sucesor interino Mariano Herrón.

Esto se dio en el medio de la postergación de las elecciones en Boca, que no tienen fecha oficializada y en consecuencia todo indica que Martínez tiene enormes posibilidades de asumir.

"Como club esperaba otra cosa. Él nos explicó que se cumplió uno de sus tres sueños profesionales en un llamado ahora y que era dirigir a Boca. Eso se entiende, es un desarrollo personal y deportivo, ¿Cómo no lo vamos a entender los que estamos en el fútbol?", agregó.

"El escenario que se venía trabajando todos los días era con Martínez en 2024. Nos llamaba la atención que la reunión sea en la oficina de su representante, ya un alerta teníamos. Nunca hubo mal trato ni ninguna situación de conflicto. Ayer mismo fue todo muy bien hablado, cordial y explicado", manifestó Vega.