Bichi, extécnico de Argentinos Juniors y Boca, entre otros equipos, comentó: "Me ha tapado la boca (Scaloni) y le deseo lo mejor. Me van a odiar... Porque Scaloni es argentino pero no parece argentino. Es el resumen que yo hago: no es canchero, no usa aritos, no usa palabras raras".

Luego, continuó en diálogo con TyC Sports: "Lo veo un tipo, un gringo, un gringo de campo. Nunca lo vi cancherear, con una declaración fuera de lugar". Y remató, entre risas: "No parece argentino. ¿Es argentino Scaloni?".

1588363751_099843_1588363994_noticia_normal_recorte1.jpg

Después, Borghi destacó: "Es muy cauto en todo lo que dice y deseo que le vaya muy bien en el Mundial. Me gusta que nos represente un tipo que sea poco argentino en algunas situaciones". Y agregó: "No voy a dar pronósticos, pero tengo la esperanza de ver un buen Mundial".

En cuanto al equipo, siguió: "Tiene algo que no abunda en Argentina, que es la humildad. En Argentina tenemos ego. Es muy bueno tenerlo, el problema es que a veces maneja a la persona. Scaloni maneja al ego. Maneja muy bien su ego. La humildad que ha demostrado esta Selección es, para mí, lo más importante".

Por último, fue contundente sobre Scaloni: "Lo voy a decir con mucho respeto, este pibe tuvo los huevos para agarrar una Selección en un interinato, convencer, estar, proyectar y clasificar y, a partir de su confirmación como entrenador, se desplegó de mejor forma, convencido. Hizo que muchos cambiáramos de opinión sobre los interinatos. Creo que tiene todas las capacidades, buen manejo... Lo veo un pibe de barrio, no lo veo vestido raro, hablar de táctica de marcianos. Lo veo un tipo común y corriente a cargo de una de las mejores selecciones del mundo. Le deseo todo el éxito. Él ha sido exitoso hasta ahora y ojalá corone todo este trabajo con un campeonato del mundo".