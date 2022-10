La lucha por la permanencia en la Liga Profesional

Arsenal tiene 109 puntos, Aldosivi 102 y Patronato 101 en 100 partidos jugados, en las últimas tres temporadas. Cómo dividen por la misma cantidad de partidos, nos podemos guiar por las puntos. Con nueve puntos en disputa, el Arse necesita sumar tres unidades para no depender de resultados ajenos. Mientras que el Tiburón debe sacar al menos ¡siete de los nueve!, que el Patrón no consiga los nueve para que no lo pase y que el Arse no sume nada para igualarlo con esas siete unidades.

arsenal_14.jpg

Por su parte, el Patrón tiene que ¡ganar los tres encuentros! para sumar nueve (ya que ocho no podría con ninguna combinación de resultados), que Aldosivi no lo consiga y que Arsenal no saque más de un punto (para igualarlo). Claramente, Aldosivi y Patronato no tienen margen de error, ya que necesitan 7 y 9 puntos sobre 9 respectivamente. Arsenal cuenta con una buena diferencia, que intentará mantener para quedarse.

En cuanto a los fixtures, el Arse tendrá dos de los tres encuentros de local: Central Córdoba (L), Barracas Central (L) y Tigre (V). Eso sí, finalizará ante un rival fuerte como el Matador y en Victoria donde se hace fuerte el equipo de Diego Martínez. Aldosivi, por su parte, también disputará dos de local, en Mar del Plata: Banfield (L), Talleres (L) y San Lorenzo (V). Y concluirá contra el Ciclón, que está en alza. Por último, Patronato tendrá dos seguidos de visitante. Lanús (V), Godoy Cruz (V) y Huracán (L).

Atención, que los descensos se podrían dar en la próxima fecha 25, dos antes de finalizar el campeonato. Si Arsenal gana, Aldosivi y Patronato descenderán. O, más allá del resultado del Arse, si el Tiburón pierde, se irá a la B. Lo mismo el Patrón. El equipo de La Feliz jugará este miércoles ante Banfield, el de Paraná el jueves contra Lanús y el de Sarandí frente a Central Córdoba el día viernes.

cuesta-1024x683.webp