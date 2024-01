La millonaria cifra que Diego Martínez le pagó a Huracán para ir a Boca

Martínez tenía contrato en el Globo hasta el 30 de junio de este 2024, y pese a los rumores que lo vinculaban a Boca, le había confirmado a la dirigencia quemera su continuidad. Sin embargo, de un momento a otro la situación dio un giro de 180 grados y el DT de 45 años le comunicó a los directivos de la entidad de Parque Patricios su decisión de interrumpir el vínculo para asumir en el club de La Ribera.

En Huracán no cayó nada bien la noticia, no solo por el hecho de quedarse sin entrenador sino también porque años atrás el Xeneize ya se había llevado a Gustavo Alfaro. Lo cierto es que a los dirigentes no les quedó otra que aceptar la decisión unilateral de Martínez, pero para firmar la rescisión solicitó un resarcimiento por los seis meses restantes de contrato, y por un dinero que se le había pagado a la firma.

El sábado por la noche, luego de que el Gigoló fuera presentado en Boca y Facundo Sava anunciado en el Globo -será presentado este lunes en conferencia de prensa-, Huracán comunicó en sus rede sociales la cifra que embolsó por la partida del DT: 175 millones de pesos.

"En el día de hoy se acreditó el pago de Diego Martínez, correspondiente al resarcimiento económico exigido por Huracán. Tal como se informó anteriormente, dicho monto corresponde a los seis meses de contrato que el ex DT no cumplió y al mes de comisión cobrado con anticipación por su representante. La suma total que recibió la Institución fue de 175 millones de pesos", publicó el club en X.

Si bien todo llegó a buen puerto, fueron semanas de tensión. Desde el primer momento, la dirigencia de Huracán dejó en claro su intención de cobrar el resarcimiento, pero los días pasaban, el dinero no aparecía y por ende no había acuerdo para la rescisión, motivo por el cual legalmente Martínez seguía siendo el DT del Globo, que no podía anunciar a su reemplazante.

Fue así que el club intimó al entrenador a que se presente a trabajar, hasta que luego de unos días llegaron a un acuerdo y se firmaron los documentos. En el medio, fuertes declaraciones del presidente David Garzón, afirmando que "lo llama Boca y se mea", y alegando que "no le pueden faltar el respeto a Huracán".

Este lunes por la tarde, luego del entrenamiento matutino, será presentado Facundo Sava en conferencia de prensa. De todos modos, el Colo ya ejerce desde el 3 de enero, fecha en que comenzó la pretemporada.

Por otro lado, Walter Coyette asumió en reemplazo de Marcelo Broggi como el encargado de las Inferiores, y en la misma línea, Mauro Milano sustituyó a Claudio Cabrera como el entrenador de la Reserva.

El primer equipo de Diego Martínez en Boca

A la espera de refuerzos, y con algunas bajas, el Gigoló dispuso de su primera práctica formal de fútbol en la que alineó un primer 11, conformado por: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdez, Marcelo Weigandt; Jorman Campuzano, Jabes Saralegui, Vicente Taborda; Juan Ramirez; Luca Langoni y Darío Benedetto.