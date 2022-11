La polémica frase de Gundogan: "No todos querían agarrar la pelota"

"Hubo un poco de falta de convicción, tenerla más, moverse, ofrecerse. Dependimos mucho de pelotas largas en la segunda parte y las que tocamos en corto las perdimos muy fácilmente. Perdimos el balón demasiado seguido y demasiado fácil", analizó el volante del Manchester City, que fue reemplazado a los 21 minutos del complemento, cuando su equipo seguía ganando 1-0.

Pero no quedó ahí. Gundogan también fue muy crítico con la forma en la que Alemania terminó perdiendo el partido. "No sé si alguna vez se hizo un gol tan fácilmente en una Copa del Mundo, eso no puede pasar", afirmó sobre el segundo tanto japonés. Y agregó: "Creo que dominamos el partido en la mayor parte. Neuer nos salvó una vez en la segunda parte y para eso lo tenemos. Tuvimos un montón de chances increíbles en el segundo tiempo y no hicimos el segundo gol. La forma en la que concedimos dos goles en ocho minutos fue demasiado fácil".

Luego, el entrenador de la Selección alemana fue consultado sobre las frases de Gundogan. "Es una declaración de Ilkay, es bienvenido a decirlo. Para mí es importante que el equipo saque las conclusiones correctas y asuma la responsabilidad", opinó Hansi Flick. Esto es brutalmente decepcionante, Japón claramente nos ganó hoy en términos de eficiencia. Los errores individuales que cometimos simplemente no deben suceder", cerró.

Los medios alemanes liquidaron a la Selección de Flick

"Alemania perdió 2-1 con Japón y, por supuesto, será muy, muy, muy difícil llegar a los octavos de final. Fue un partido de Flick jamás debió perder. Hubo Hubo innumerables ocasiones en ataque, pero defensivamente, como suele ser el caso, las cosas no salieron bien en los momentos cruciales", publicó Merkur.de.

"La selección nacional hizo el ridículo al comienzo de la Copa del Mundo con una derrota contra Japón. ¡Y eso que empezó ganando! La debacle recuerda al amargo torneo de Rusia en 2018, en donde Alemania perdió 1-0 ante México y quedó eliminada de la fase de grupos por primera vez. Después del aterrizaje forzoso contra Japón, el partido ante la Furia ya es una final . ¡Y eso contra el temido oponente! La selección ha ganado solo uno de sus últimos siete partidos contra España...", escribió Build.

alemania-japon_862x485 (1).webp Japón festeja un triunfo histórico ante Alemania.

"El partido, que Alemania tuvo completamente bajo control durante largos trechos, quedó anulado. La pasividad, sobre todo a la defensiva, que ahora salió a la luz, fue aterradora. Pocas veces la presión sobre una selección alemana en el inicio de la Copa del Mundo fue tan grande", criticó Die Wilt. Además, los títulos de algunos medios adjetivaron la derrota como "Catástrofe" o "Vergüenza".