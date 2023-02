Astrotarot, como se lo conoce en las redes sociales, para este compromiso no aplicó su método de siempre. Lavalle suele grabarse a la hora de tirar las cartas y durante el transcurso del video acostumbra a ir describiendo y explicando qué es lo que lee.

Sin embargo, en esta ocasión le comunicó a sus seguidores que no se filmará, pero de todas formas dio su pronóstico sobre quién será el ganador. "Iba a hacer un video Boca vs. Patronato, pero no lo voy a hacer, Boca le va a ganar a Patronato, ya lo vi, bueno solo eso", escribió el tarotista.

Lavalle acertó que Flamengo le daría vuelta el partido a River en la final de la Copa Libertadores 2019, varios Superclásicos y también otros partidos importantes de Boca en el último tiempo.