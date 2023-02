Premios The Best: Lionel Messi es el mejor jugador del mundo

El argentino se impuso por sobre Karim Benzema y Kylian Mbappé y obtuvo su segundo premio The Best. Y en el discurso ¡mandó a dormir a los hijos!

No hacía falta la distinción para despejar las dudas. Lionel Messi es el mejor jugador del mundo: se quedó con el premio FIFA The Best, imponiéndose por sobre Kylian Mbappé y Karim Benzema. Es su segundo galardón, el anterior había sido en 2019.