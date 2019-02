La recuperación de Nacho Scocco entra en la recta final

La última lesión la dufrió el 13 de enero en algunos trabajos físicos, pero la historia venía de arrastre y empezó a molestar a Scocco el 3 de noviembre en la previa de las finales con Boca, cuando para sumar minutos jugó ante Estudiantes y se lastimó el gemelo a los 18 minutos de juego. Allí arrancó el calvario, porque quedaba una semana para la primera gran final y el goleador que podía resolver cuestiones futbolísticas en el segundo tiempo quedó descartado.

Luego vino un proceso de recuperación. Había poco más de tres semanas para la revancha y una semifinal de Copa Argentina en el medio como para ir probando. No pudo llegar a ninguna de las dos fechas. En su intento por volver, cada vez que intentaba, la molestia aparecía y el desgarro no se curaba. La suspensión y postergación del partido ante Boca, finalmente llevado a España, le daba otra oportunidad y en los días previas todas las imágenes buscaban a Scocco en los entrenamientos.

No llegó. Las molestias seguían y el desgaste físico de toda la temporada tampoco ayudaba. Fueron 15 partidos y poco menos de 700 minutos que para sus 33 años y un desgarro en el final del año lo iban a complicar. En la final no pudo siquiera ir al banco, pero vivió los festejos como uno más porque su aporte goleador en la Copa fue preciso con la apertura del marcador ante el Rojo en la complicada fase de cuartos. Pudo sumar media hora de juego en el Mundial de Clubes en el primer partido y no lo vieron bien por eso al partido siguiente cuando jugaron los suplentes no estuvo.

El corto descanso de las vacaciones tampoco colaboró y en medio de la pretemporada pasó al parte médico otra vez. Ahora lleva 20 días de una recuperación más precavida que lo normal. El gemelo es un músculo bravo que soporta casi todo el trabajo de entrenamiento y de fútbol en los jugadores por eso es el que menos se lesiona, pero cuando sucede los cuidados se extienden. Dicen en la medicina deportiva que una lesión muscular en el gemelo siempre necesita una semana más de recuperación.

En los últimos 12 partidos oficiales de River durante los últimos 3 meses, Scocco apenas pudo jugar 58 minutos, 19 ante el Pincha cuando se lesionó el 3 de noviembre del año pasado y 29 en el suplementario ante Al Ain en el Mundial de Clubes.

Con estos plazos de trabajo, es posible que Scocco vuelva a tener una práctica de fútbol esta semana y la que viene justo en la previa del partido ante Central por la Superliga. Sin embargo desde el cuerpo técnico lo quieren ir viendo porque la idea es que este afilado, 0km y con la mejor respuesta física para el mes de marzo cuando arranca la Libertadores.

La baja de Mora del plantel y la ida del juvenil Julián Alvarez al sub 20 tampoco ayudó mucho y obliga a Gallardo a darle minutos por demás a Borré y Pratto, ya que en el banco sólo queda el chico Beltrán y ahora está Suárez sumando minutos. Pero la vuelta de Scocco es fundamental sus 28 goles en 58 partidos hablan por sí solos.