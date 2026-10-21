La renovación de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina sigue encaminada

Otro de los aspectos que se busca resolver es la conformación del cuerpo técnico. La intención es mantener al equipo de trabajo que acompañó a Scaloni durante los últimos años, aunque la situación de Walter Samuel representa una incógnita. El ayudante de campo analiza iniciar su carrera como entrenador principal y, por ese motivo, desde la AFA y el propio DT intentan convencerlo para que continúe en el cuerpo técnico. Scaloni destacó la importancia de su amigo y reconoció que su eventual salida sería una pérdida importante para el grupo.