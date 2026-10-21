La renovación de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina sigue encaminada

El entrenador campeón y subcampeón del mundo firmaría un nuevo vínculo con la Albiceleste por dos años, con la posibilidad de una extensión por otros dos más.
Lionel Scaloni está cada vez más cerca de extender su vínculo con la Selección Argentina y continuar al frente del equipo después de diciembre. Las negociaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzaron favorablemente y existe optimismo para cerrar el acuerdo durante la próxima fecha FIFA de noviembre, cuando la Albiceleste enfrentará a Uruguay en La Bombonera y a Costa Rica en Córdoba.
El nuevo contrato sería por dos años, hasta la Copa América de 2028, con una opción de extensión por otros dos. Esa cláusula permitiría prolongar el vínculo hasta el Mundial de 2030, que tendrá partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Aunque todavía resta la formalización del acuerdo, las conversaciones entre Scaloni y la dirigencia encabezada por Claudio Tapia se encuentran encaminadas para garantizar su continuidad durante el próximo ciclo.
Otro de los aspectos que se busca resolver es la conformación del cuerpo técnico. La intención es mantener al equipo de trabajo que acompañó a Scaloni durante los últimos años, aunque la situación de Walter Samuel representa una incógnita. El ayudante de campo analiza iniciar su carrera como entrenador principal y, por ese motivo, desde la AFA y el propio DT intentan convencerlo para que continúe en el cuerpo técnico. Scaloni destacó la importancia de su amigo y reconoció que su eventual salida sería una pérdida importante para el grupo.
Desde que asumió de manera interina en 2018, tras el Mundial de Rusia, Scaloni construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Selección Argentina, con títulos en la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Si se concreta la renovación y luego se activa la extensión prevista, el entrenador podría completar doce años al frente de la Albiceleste y dirigirla en tres Mundiales consecutivos, con el desafío de sostener la competitividad.
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