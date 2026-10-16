La Selección Argentina confirmó sus amistosos ante Uruguay y Costa Rica para noviembre

La Selección jugará el 13 en Buenos Aires y el 17 en Córdoba. Serán sus últimos partidos de 2026, en una fecha FIFA luego de los retiros de Lionel Messi y Nicolás Otamendi.
La Selección argentina confirmó sus dos últimos amistosos de 2026: enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires y a Costa Rica el martes 17 en Córdoba. Los encuentros se disputarán durante la última fecha FIFA del año y marcarán el cierre del calendario del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció los partidos a través de sus canales oficiales., y que informará en las próximas semanas los horarios, el inicio de la venta de entradas, junto con la apertura del proceso de acreditación para los medios de comunicación.
El primer compromiso será ante Uruguay, en una nueva edición del clásico rioplatense. Si bien el encuentro se jugará en la Ciudad de Buenos Aires, todavía no se confirmó el estadio ni el horario. La Bombonera aparece como una posibilidad, aunque la AFA no oficializó la sede.
El último enfrentamiento entre ambas selecciones en territorio argentino fue el 17 de noviembre de 2023, por las Eliminatorias sudamericanas. En aquella oportunidad, Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, ganó 2-0 y le puso fin al invicto de Argentina después de la consagración en el Mundial de Qatar 2022.
Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, el conjunto nacional se presentará en Córdoba para enfrentar a Costa Rica. El estadio Mario Alberto Kempes es una de las sedes posibles, pero todavía no hubo una confirmación oficial sobre el escenario del encuentro.
La fecha FIFA tendrá un contexto especial luego de los retiros de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes se despidieron de la Selección. Con Cuti Romero como nuevo capitán, Scaloni afrontará los dos compromisos con la posibilidad de probar variantes en el equipo.
Los amistosos servirán para continuar con la preparación del seleccionado de cara a sus próximos desafíos internacionales. El cuerpo técnico buscará aprovechar la última ventana del año para evaluar futbolistas y alternativas tácticas, en una etapa de transición marcada por la salida de referentes.
La actividad de noviembre cerrará el calendario de la Selección argentina en 2026. De acuerdo con lo previsto en la información difundida, las próximas Eliminatorias comenzarían en marzo de 2027, mientras que Argentina ya tendría asegurada su clasificación al Mundial de 2030 por su condición de anfitrión.
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