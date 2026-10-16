La Selección Argentina confirmó sus amistosos ante Uruguay y Costa Rica para noviembre

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, el conjunto nacional se presentará en Córdoba para enfrentar a Costa Rica. El estadio Mario Alberto Kempes es una de las sedes posibles, pero todavía no hubo una confirmación oficial sobre el escenario del encuentro.

Messi disputa ante Benín su último partido con la Selección Argentina.

La fecha FIFA tendrá un contexto especial luego de los retiros de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes se despidieron de la Selección. Con Cuti Romero como nuevo capitán, Scaloni afrontará los dos compromisos con la posibilidad de probar variantes en el equipo.

Los amistosos servirán para continuar con la preparación del seleccionado de cara a sus próximos desafíos internacionales. El cuerpo técnico buscará aprovechar la última ventana del año para evaluar futbolistas y alternativas tácticas, en una etapa de transición marcada por la salida de referentes.

La actividad de noviembre cerrará el calendario de la Selección argentina en 2026. De acuerdo con lo previsto en la información difundida, las próximas Eliminatorias comenzarían en marzo de 2027, mientras que Argentina ya tendría asegurada su clasificación al Mundial de 2030 por su condición de anfitrión.