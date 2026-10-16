Torneo Clausura: Boca recibe a Talleres y Defensa y Justicia se mide con Instituto

El equipo dirigido por Julio Vaccari marcha como escolta de la Zona A, a dos puntos de Instituto. Una victoria en su estadio le permitiría alcanzar al conjunto cordobés en la cima de la tabla y darle un impulso importante a su campaña.

Cómo llega Instituto

La Gloria viene de empatar 2-2 ante Boca en Córdoba, en un encuentro en el que no pudo quedarse con los tres puntos. Previamente, había goleado 4-1 a Independiente en Avellaneda.

El conjunto conducido por Diego Flores lidera la Zona A y buscará sostener su lugar en lo más alto ante uno de sus perseguidores directos. El encuentro representa una oportunidad para ampliar la diferencia y acercarse a la clasificación a los octavos de final.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Julián López, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Alex Luna goleador de Instituto

Boca vs. Talleres

Boca Juniors y Talleres de Córdoba se enfrentarán este viernes desde las 21.30, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará en el Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro será Luis Lobo Medina, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

Cómo llega Boca

El Xeneize viene de empatar 2-2 ante Instituto en Córdoba por el Torneo Clausura. Además, atraviesa una semana exigente, ya que el miércoles perdió 0-1 frente a Vasco da Gama en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita sumar de a tres para seguir en la pelea por los primeros puestos de la tabla anual y acercarse a la clasificación a los octavos de final. La principal preocupación pasa por la condición física de algunos titulares, entre ellos Leandro Paredes y Sebastián Villa, quienes no estarían disponibles para este encuentro.

Cómo llega Talleres

La T atraviesa un momento complicado en el campeonato y ocupa el último lugar de la Zona A. En su última presentación empató 0-0 ante Independiente, en Avellaneda, un resultado que le permitió cortar una serie de derrotas, pero que no alcanzó para salir del fondo de la tabla.

El conjunto conducido por Omar De Felippe acumula cinco partidos bajo su dirección, con una victoria, un empate y tres derrotas. Necesita un triunfo en La Bombonera para mantener sus posibilidades de clasificación a los playoffs.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Carlos Palacios. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Gio Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.