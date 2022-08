¡Lanús volvió a ganar!: venció a Arsenal en la última jugada

La victoria es justa, porque en un partido chato, con pocas ocasiones de gol, Lanús fue el protagonista, el que se adueñó del balón, fue a buscarlo más y había estado más cerca de abrir el marcador. Tuvo mejores y más aproximaciones y remates, entre ellos un bombazo cruzado de José Sand que pasó por al lado del palo.

Eso sí, casi sin exigir a Alejandro Medina. Es que fue y fue, pero había fallado en los últimos metros: en la precisión del pase o disparo final. Hasta el final, en el que Matías Pérez, defensor de 22 años, se elevó en el área tras un córner desde la izquierda y sacó un cabezazo tremendo, fuerte y bien esquinado, para dejar al 1 sin reacción.

Por su parte, Arsenal, salió con una presión asfixiante al encuentro, con la que obligó a Lanús a revolearla, a los pases largos, a dividirla en su salida del fondo. De hecho, a los cinco minutos, Sebastián Lomónaco fue a apretar a Fernando Monetti y casi se la roba. El arquero la largó un segundo antes.

Pero, después, en el complemento, priorizó su orden defensivo, terminar con valla invicta para asegurar un empate y se tiró atrás, apostando a alguna contra, que no contó. Si tuvo una clarísima al final del primer tiempo: un cabezazo de Facundo Kruspzky que tapó Monetti.

El triunfo de Lanús vale muchísimo, porque cuando las cosas no salen, es difícil dar vuelta la situación. Si bien una victoria, y con la mínima y no jugando del todo bien, no puede dejar atrás una gran crisis futbolística, puede mejorar el ambiente (los hinchas habían puesto una bandera en la entrada del club con la frase que "ganen o caminen", después de la prendida de fuego masiva de la barra de Aldosivi a los autos de sus futbolistas). Y los jugadores lo saben, por eso festejaron con todo.