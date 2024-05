Larcamón dijo no y ahora suena el nombre de Rubén Insúa

Tras acordar de palabra su llegada a Independiente en la tarde del martes, Larcamón le comunicó al presidente Grindetti que rechazaba la propuesta para tomar el cargo de director técnico del Rojo. Según se pudo saber, al exCruzeiro no le cayó para nada simpático que el club utilice a medios partidarios de voceros para difundir en redes sociales que se había convertido en el sucesor de Carlos Tevez, ni que se dieran a conocer las condiciones de su contrato.

Además, la divulgación de su supuesta asunción en el club de Avellaneda le trajo problemas al oriundo de La Plata, ya que todavía no había podido discutir con su familia el hecho de tener que mudarse a la Argentina y a dirigir en medio de un clima turbulento en el club de Avellaneda", con todo lo que eso implica.

Ruben Darío Insua, el candidato que se postuló al instante

Campeón como jugador con Independiente en la temporada 1988/89, Ruben Darío Insua se postuló para ser el entrenador del club de Avellaneda tras la noticia del rechazo de Nicolás Larcamón.

De último paso por San Lorenzo de Almagro, declaró: "¿Quién le va a decir que no a Independiente? Es un club grande, con prestigio. Nunca tuve contacto con nadie de la entidad ni con otro club de Argentina. Obvio que me sentaría a charlar si me llaman".

Insua era el entrenador al que el secretario deportivo del club e integrante del famoso grupo champagne, Esteban Sáenz Rico, quería llamar para negociar su arribo a la institución mientras Tevez estaba en la cuerda floja en su puesto.

Por la dificultad que implica la llegada de Mauricio Pellegrino desde el exterior, ya que pretende tiempo y seguir esperando ofertas de Europa, el nombre de Insúa vuelve a sonar. habrá que ver si en las próximas horas se junta con los directivos y se concreta su llegada. por ahora sigue al frente Hugo Tocalli.