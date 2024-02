Las dudas de Demichelis en el 11 de River para el Superclásico

En la línea de fondo, el dilema de Demichelis pasa por mantener al correntino Andrés Herrera o bien reemplazarlo por el uruguayo Agustín Sant'Anna. Los otros cuatro están definidos y serán Franco Armani en el arco y en la defensa Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Enzo Díaz. En cuanto al mediocampo, el flojo nivel del uruguayo Nicolás Fonseca ante Banfield hace que sean considerados Matías Kranevitter, con el alta médica recién recibida, y el recién incorporado Rodrigo Villagra.

En el caso del Colo no pudo jugar ante Banfield por un desgarro que sufrió antes del inicio de la Copa de la Liga siendo que era el candidato de Demichelis para ocupar el lugar que dejó vacante Enzo Pérez al irse a jugar a Estudiantes de La Plata. No obstante, Kranevitter no tiene ritmo de partidos y eso le daría chances a Villagra, quien está muy bien desde los físico pero jugó pocos minutos desde su onerosa incorporación al club proveniente de Talleres de Córdoba.

En tanto, Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco e Ignacio Fernández tienen su lugar asegurado en la gestación de juego del equipo tal como viene sucediendo los partidos anteriores, puesto que aún no está para jugar Manuel Lanzini, en plena recuperación de un desgarro. En ofensiva todo está supeditado a si se recupera el colombiano Borja, con un desgarro menor en el aductor izquierdo, y a partir de eso se sabrá quien acompañará a Facundo Colidio, que tiene su lugar asegurado.

Ante Banfield, Demichelis decidió ubicar al juvenil Franco Mastantuono y cambiar el sistema táctico para volver a jugar con un 4-2-3-1, pero en el segundo tiempo ingresaron Claudio Echeverri y Pablo Solari, así se pasó a un 4-3-3 que le dio más poder ofensivo. De todos modos, lo bueno para el entrenador es que tiene alternativas de cambios ante las dudas en el juego que mostró el equipo en los últimos dos partidos ante Atlético Tucumán y Banfield que terminaron en empate y le impidió extender su racha ganadora.

image.png

En cuanto a Borja, los médicos riverplatenses confían en su recuperación y no está descartado del Superclásico. Por la parte de Lanzini, quien se desgarró en el último partido de la pretemporada, será exigido a fondo el viernes para decidir si queda concentrado. Santiago Simón, con una fractura en la mano, continúa con las tareas aeróbicas a la espera que le den el alta médica y apuntar al inicio de la Copa Libertadores en abril, pero no existe ninguna posibilidad de que concentre para el domingo.

Con ese panorama, River dispuso de la jornada libre este martes y retomará los entrenamientos este miércoles en el River Camp. El sábado por la tarde luego de los habituales ensayos con pelota detenida, Demichelis dará a conocer la lista de concentrados que va a generar expectativas para saber si estarán Borja, Kranevitter y Lanzini.

River igualó el domingo con Banfield, el mismo rival y resultado que obtuvo antes de jugar el año pasado en La Bombonera por la Copa de la Liga cuando se impuso por 2-0 con goles del venezolano Salomón Rondón y Enzo Díaz.

El del domingo será el tercer superclásico de Demichelis como entrenador ya que el primero se jugó en el Monumental por la LPF con triunfo para el Millonario 1-0 con gol de Borja de penal en el minuto final del encuentro. En caso de repetir el triunfo el fin de semana, para Demichelis sería un hecho histórico porque en los últimos años nunca un entrenador de River logró sumar tres triunfos oficiales consecutivos ante Boca desde su debut.