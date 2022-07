Tras esfumarse el pase del Pistolero, quien confesó que tenía muchas ganas de que se realizara, en POPULAR recordamos varias figuras que estuvieron muy cerca de jugar en el Millonario.

El primero, en orden cronológico de los que vamos a mencionar, es Edgar Steven Davids. Para los nacidos en el Siglo XXI, este holandés fue un enorme volante mixto, que se destacó con su gran poderío físico entre 1990 y 2000 en Europa.

Jugó en clubes grandes como el Milan, la Juventus, el Barcelona e Inter y en la Selección de su país. Llegó a estar en el equipo ideal del Mundial 1998.

Bueno, estuvo, no una vez, sino dos veces cerca de jugar en River. La primera fue en 2001, cuando el candidato a presidente Hugo Santilli lo prometió en su campaña, pero perdió con José María Aguilar, quien en 2009 mantuvo reuniones con el ex Juventus para intentar traerlo. Nunca ocurrió.

Después, Pep Guardiola, es otro crack que pudo ser local en el Monumental. El entrenador del Manchester City, que era un volante central con voz de mando y mucha visión de juego, pudo llegar en 2005 a jugar sus últimos años.

Leonardo Astrada, quien era el técnico, lo quiso para reemplazar a Javier Mascherano, quien se había ido al Corinthians. Y fue un interés real.

Su representante José María Orobitg, incluso, le había dado el visto bueno a la chance: "A Pep le gusta el buen fútbol y en Argentina lo tiene asegurado. El asunto económico es secundario, porque tiene ofertas más elevadas". Pero finalmente fue al Dorados de Sinaloa y fue Andrés San Martín quién arribó para sustituir al Jefecito...

En 2012, hubo tres cercas. El primero, Guti, el crack que estuvo durante 15 temporadas seguidas en el Real Madrid, llegó a un acuerdo en 2012 para jugar en La Banda.

Un volante de muchísima habilidad, especialista en dar asistencias, que formó parte del equipo de Los Galácticos y ganó tres Champions League y una Intercontinental, entre otros títulos, en el Merengue.

Sin embargo, a último momento, dio marcha atrás. "Mi mujer y yo pensamos la situación y decidimos que no era lo más conveniente. La Argentina es muy lejos y ella está embarazada y necesita estar cerca de su familia", había explicado. Y tiempo después, el propio español confesó: "Tuve un 99% de posibilidades de jugar en River. Me quedé con ganas de jugar un Superclásico".

El segundo que estuvo cerca de ponerse la camiseta de la banda en ese año fue Diego Lugano. Sí, otro uruguayo, como Suárez. Tras la vuelta a Primera División, Matías Almeyda, quien era el entrenador de River, lo contactó y hubo negociaciones.

El uruguayo, ídolo de su Selección, evaluó mudarse a Núñez, pero finalmente decidió seguir en Europa. ¿Se arrepintió? "Me hubiera gustado vestir la camiseta de River. Me contactaron mucho del fútbol argentino, varias veces cada seis meses, pero nunca se pudo confirmar nada. Hubiera estado bueno".

Por último, en 2012, el crack que casi llega a River fue Alessandro Del Piero. La información y los rumores surgieron desde medios italianos.

De hecho, el delantero, que ganó todo y se transformó en ídolo en la Juventus, fue tapa del diario deportivo más importante del país con la camiseta del Millonario y la frase: "Del Piero, vení acá, a River". Esta posibilidad se dio porque en el club se encontraba Trezeguet. "Si David me llama, ¿por qué no?", tiró en ese momento. Finalmente no pasó nada.

Y un poquito más cercano en el tiempo, en enero de 2014, el empresario Guillermo Toffoni aseguró que estaba un 80% hecha la llegada de David Beckam a River.

Fue el gran rumor de ese mercado de pases, todos los medios hablaban de qué rol podría tener en el equipo de Ramón Díaz. No obstante, el volante inglés le dijo que "no" al Millonario y su último club terminó siendo el Parios Saint Germain.