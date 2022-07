Los tres candidatos de Riquelme para dirigir a Boca

gareca.jfif

Gareca es el Plan A de Román.

Gareca le encanta a Román y es su Plan A por su estilo, experiencia y títulos. El entrenador, que ya había sido buscado por el Xeneize tras la salida de Gustavo Alfaro, no descartó dirigir al club. De hecho, esa vez rechazó la oferta porque tenía contrato con la Selección de Perú. La buena, ahora no tiene vínculo. La mala, pese a no clasificar a Perú al Mundial de Qatar, la federación de ese país quiere que siga. El Tigre jugó en Boca entre 1978 y 1984, en 1981 fue cedido a Sarmiento de Junín, y luego pasó a River junto a su amigo Oscar Ruggeri. Desde ese momento no quedó con una buena imagen con los bosteros.

heinze dt.jfif

Heinze, otro que gusta mucho.

Luego, está Heinze, de quien también le gusta su estilo al vicepresidente. El Gringo se encuentra sin trabajo desde mediados del 2021 tras su última experiencia en el Atlanta United, de la MLS de los Estados Unidos. Fue campeón con Argentinos Juniors de la Primera Nacional en 2016/17 y con Vélez hizo muy buenas campañas, donde potenció a muchos juveniles, una razón más para que Román esté interesado en él.

palermo.jfif

Palermo, un ídolo que cree que tendrá su etapa como DT en el club.

Después, Palermo, quien viene de tener un buen paso por Aldosivi que él concluyó por falta de refuerzos, también cree que podría aportarle mentalidad ganadora al plantel, al ser el máximo goleador del club y haber ganado todo. Algo parecido a lo que vio en Battaglia. Por último, ojo si el equipo empieza a funcionar y sacar resultados con Ibarra y Gracián, que así, con un interinato, comenzó el León.