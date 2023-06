Las tres dudas de Lionel Scaloni para enfrentar a Australia

El DT, que el miércoles por la mañana luego de la práctica dará una conferencia de prensa, espera por la llegada de Julián Álvarez, que viene de disputar la final de la UEFA Champions League con Manchester City el pasado sábado en Turquía.

En el mejor de los casos, la Araña tendrá un solo entrenamiento, por lo que todavía no está confirmada su titularidad, aún ante la ausencia de Lautaro Martínez, quien luego de la final de Champions le bajó la persiana a su temporada para hacerse una limpieza en el tobillo, donde arrastra una lesión desde antes del Mundial de Qatar.

julian-alvarez-1492541.jpg Julián Álvarez marcó cuatro goles en el Mundial.

En ese sentido, la presencia de Julián es una de las incógnitas que tendrá Scaloni hasta último momento: si no juega el ex River, los candidatos a reemplazarlo son Nicolás González, a pesar de no ser centro delantero, y Giovanni Simeone.

Las otras dos dudas están en defensa, entre Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo; y en la mitad de la cancha, donde Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso pelean por un lugar, aunque el futbolista con presente en Chelsea corre con ventaja. Por otro la idea, es que Alejandro Garnacho empiece a sumar minutos, por lo que es muy probable que ingrese en el segundo tiempo.

El posible equipo de la Selección Argentina ante Australia: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Nicolás González o Gio Simeone, y Ángel Di María.

La astronómica cifra que percibirá la AFA por los amistosos

Por jugar contra Australia en Beijing, China (15/7) y frente a Indonesia en Yakarta, capital de dicho país, (19/6), la Asociación del Fútbol Argentino embolsará una suma de 6.000.000 de dólares.

Habitualmente, el cachet por partido amistoso que percibe la AFA hoy es de entre 3.000.000 y 4.000.000 de dólares, aunque esta vez el capitán Lionel Messi no disputará el segundo compromiso: la ausencia del mejor jugador del mundo baja los números de los contratos, que no dejan de ser importantes, más desde que Argentina salió campeón del mundo.