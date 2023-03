Leandro Díaz es baja en Lanús, ¿vuelve Pepe Sand?

El delantero padece una tendinitis por la que en el cuerpo técnico decidieron preservarlo y que no viaje. El propio Kudelka reconoció que "es probable que no sea parte de la citación”. Su reemplazante sería Franco Troyanski.

Por otro lado, José Sand, máximo goleador histórico de Lanús, volvería a ser convocado -de hecho, será la primera citación en 2023-. FDK afirmó que el delantero de 42 años “es parte del grupo y están todos en consideración”, y llevaría al 'Pepe' a Córdoba, aunque ocuparía un lugar en el banco. Su último partido fue el 25 de octubre de 2022, en el empate 1-1 ante Platense en Vicente López, donde metió un gol.

Otro que no estaría disponible sería Brian Aguirre, quien sufrió un esguince de rodilla. En su lugar podría ingresar Juan Sánchez Miño o el juvenil Julio Soler, teniendo en cuenta que Julián Aude está cerca de ser vendido a la MLS por lo que tampoco viajaría.

Kudelka se refirió a los arbitrajes y palpitó el partido con Belgrano

“Del tema árbitros, para que quede claro, no soy una persona perseguida por eso. Muchas veces mi emoción me pasa factura dentro de la cancha, no afuera. No recordaba que Rey Hilfer estuvo en el partido con Barracas Central. No creo que haya una mano negra contra Lanús, es coincidencia lo de este árbitro", aseguró FDK.

Y agregó: "A esta altura de mi recorrido digo lo que pienso. Los árbitros son seres humanos, no por eso malintencionados. Es imposible que no se impregnen del poderío que ejercen los equipos grandes, en el amplio sentido. No es que se deje de lado el reglamento a propósito contra alguien. Hay situaciones en las que la jugada es muy fina, entonces muchas veces inconscientemente se toman decisiones para algunos, que para otros no se notan”.

“Sobre el gol anulado a Lema, acepto la decisión como le dije al árbitro. Nos puede gustar más o menos. Creo que el que dictamina si es gol o no es Rey Hilfer y ya nos pasó dos veces con él. Herrera se aduce con buen tino del entorpecimiento de nuestro jugador al arquero. El jefe de VAR ante una situación puntualmente parecida, con Independiente, y ahí dijo que no entorpece. Es confuso eso”, deslizó el ex DT de Huracán.

Por último, añadió: “Entiendo que el otro día tendrían que haber llamado a Herrera, en la jugada sobre Díaz y antes del gol de River por la falta a Loaiza en mitad de cancha. Pero a veces es más fácil llamar para un lado que para el otro. No soy tonto, sé que muchas veces esto pasa y el que no lo quiere ver de esa manera es porque simpatiza o no quiere aceptarlo. ¿Por qué en aquel momento (vs. Independiente) Beligoy no explicó lo mismo que el otro día?”.

Con respecto al partido contra Belgrano, Kudelka analizó: “Todos los rivales tienen su dificultad. Son distintos a los que nos tocó antes y nos tocará después. Eso de que se hace fuerte de local o visitante, lo encasillo más en que todos son difíciles más allá de donde se juegue. El futbol argentino es difícil, sino miremos la Copa Argentina”.