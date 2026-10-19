Leandro Paredes se recuperó en tiempo récord y Boca lo tendrá para la revancha ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana

En una serie que se definirá en territorio brasileño, recuperar al mediocampista representa una noticia importante para el conjunto xeneize. Su capacidad para distribuir la pelota, manejar los tiempos y ordenar al equipo en momentos de presión puede resultar determinante en un compromiso de máxima exigencia.

Boca necesita revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera para mantener sus aspiraciones en la Copa Sudamericana. Con el capitán nuevamente disponible, el cuerpo técnico suma una alternativa de jerarquía para afrontar una revancha en la que el margen de error será mínimo.