Enzo Pérez apareció en la popular de River en Córdoba y desató la locura de los hinchas

No es la primera vez que un exjugador elige alentar desde la popular en lugar de hacerlo desde un palco. Exequiel Palacios protagonizó una escena similar el 22 de diciembre de 2023, cuando presenció la final del Trofeo de Campeones ante Rosario Central, que River ganó bajo la conducción de Martín Demichelis.

Mientras tanto, el conjunto de Núñez afrontaba una nueva presentación con la necesidad de sumar para mejorar su ubicación en el campeonato y acercarse a la zona de clasificación a los playoffs. La aparición del mediocampista le aportó una postal especial a la previa del encuentro.

En el presente, el futbolista continúa su carrera en Deportivo Maipú, donde es una de las referencias del plantel. El equipo mendocino ocupa el octavo puesto de la Zona B de la Primera Nacional, con 48 puntos, y se mantiene en zona de Reducido.

El próximo desafío será frente a Güemes de Santiago del Estero, antes de cerrar la fase regular contra Tristán Suárez. El objetivo será sostener su lugar entre los aspirantes al ascenso, mientras su referente disfruta de una jornada especial junto al club que marcó buena parte de su carrera.