Enzo Pérez apareció en la popular de River en Córdoba y desató la locura de los hinchas

El mediocampista de Deportivo Maipú viajó para alentar a su exequipo ante Belgrano y fue recibido con abrazos, fotos y cánticos en la tribuna visitante.
En la previa del duelo ante Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura, una presencia inesperada revolucionó la tribuna visitante del estadio Mario Alberto Kempes. Enzo Pérez se ubicó en la popular junto a los hinchas de River, que no tardaron en reconocerlo y acercarse para saludarlo.
El mendocino llegó al estadio de Córdoba y se mezcló entre los cerca de 11.500 simpatizantes que acompañaron al Millonario. Apenas lo descubrieron entre la multitud, los fanáticos se acercaron para pedirle fotografías y abrazos, mientras lo ovacionaban al grito de “Olé, olé, olé, olé, Enzo, Enzo”.
La visita tuvo una explicación: el volante aprovechó su día libre después de la derrota por 1-0 de Deportivo Maipú ante Chacarita, disputada el día anterior en Buenos Aires. Tras ese compromiso por la Primera Nacional, viajó a Córdoba para acompañar al club del que se convirtió en uno de los grandes referentes de los últimos años.
Su vínculo con River trasciende su salida del equipo. Durante su etapa en Núñez, el mediocampista disputó cerca de 280 partidos y conquistó títulos importantes, entre ellos la Copa Libertadores de 2018, obtenida frente a Boca en Madrid. Ese recorrido lo transformó en uno de los futbolistas más queridos por la hinchada.
No es la primera vez que un exjugador elige alentar desde la popular en lugar de hacerlo desde un palco. Exequiel Palacios protagonizó una escena similar el 22 de diciembre de 2023, cuando presenció la final del Trofeo de Campeones ante Rosario Central, que River ganó bajo la conducción de Martín Demichelis.
Mientras tanto, el conjunto de Núñez afrontaba una nueva presentación con la necesidad de sumar para mejorar su ubicación en el campeonato y acercarse a la zona de clasificación a los playoffs. La aparición del mediocampista le aportó una postal especial a la previa del encuentro.
En el presente, el futbolista continúa su carrera en Deportivo Maipú, donde es una de las referencias del plantel. El equipo mendocino ocupa el octavo puesto de la Zona B de la Primera Nacional, con 48 puntos, y se mantiene en zona de Reducido.
El próximo desafío será frente a Güemes de Santiago del Estero, antes de cerrar la fase regular contra Tristán Suárez. El objetivo será sostener su lugar entre los aspirantes al ascenso, mientras su referente disfruta de una jornada especial junto al club que marcó buena parte de su carrera.
comentar