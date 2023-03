Leandro Stillitano, firme: "No me juego más que tres puntos"

El entrenador de Independiente evitó las especulaciones sobre su futuro en caso de perder ante Instituto y dijo que le da "tranquilidad" cómo entrena el equipo.

Leandro Stillitano sabe que el andar de su Independiente no es el mejor, pero no considera estar en la cuerda floja. Consultado este viernes en conferencia de prensa, aseguró que "no se juega más que tres puntos" el domingo frente a Instituto y que el "el factor clave será ganar".