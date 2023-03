Leonardo Morales y Franco Zapiola palpitaron el Gimnasia - Estudiantes

La palabra de Leonardo Morales (Gimnasia de La Plata)

"Tenemos que sacarnos el peso de una mochila de una racha en la cual nosotros no fuimos protagonistas, no somos los mismos jugadores, no somos los responsables", comenzó diciendo el defensor y capitán del Lobo, en alusión a los 13 años que arrastra el club sin ganar un clásico platense (el último fue en el Clausura 2010, por 3 a 1).

En ese sentido, el zaguero aseguró que "el domingo me imagino festejando con nuestra gente", pero aclaró: "Sin generar violencia con las declaraciones, eso no está bueno, porque en lo personal en la calle la gente de Estudiantes nunca me faltó el respeto". "Sepan disfrutar de este deporte, cuando termine el partido no queremos incidentes", fue el mensaje para los hinchas.

Por último, Morales afirmó: "Tenemos que analizar bien el partido, cómo lo vamos a jugar y estar mentalizados en que vamos a sacar un buen resultado y darle una alegría a la gente. Queremos dejar los tres puntos en casa y no podemos volver a cometer los errores de quedarnos con diez jugadores".

En cuanto al equipo Tripero, 'Chirola' Romero haría un solo cambio con respecto a la derrota 0-4 sufrida con San Lorenzo, y sería obligado por la expulsión de Guillermo Enrique: quienes pelean por ocupar su lugar como volante por derecha son Alan Sosa y Eric Ramírez.

La palabra de Franco Zapiola (Estudiantes de la Plata)

"Hay que mirar para adelante, lo que pasó ya está. Nos vino bien ganar el otro día", afirmó el talentoso juvenil, en relación al flojo comienzo de torneo del Pincha. "Tengo muchos referentes en Estudiantes que marcaron mi carrera y me ayudan a crecer rápido. Ojalá el clásico salga de la mejor manera y veremos qué pasa", deseó.

Consultado por el planteo que propondrá el Pincharrata al jugar de visitante, Zapiola fue tajante y respondió: "Todos son partidos aparte y nosotros no salimos a buscar un empate para estirar la racha, salimos a ganar en todas las competencias que jugamos, estamos bien como grupo y siempre pensamos en dejar a Estudiantes en lo más alto, que es lo importante".

Para cerrar, el volante zurdo palpitó el desarrollo del encuentro, afirmando que "son partidos aparte" y en los que "se juega mucho". Además, anticipó: "Me imagino un partido con pocos espacios y muy friccionado". Y finalizó: "Es un partido espectacular y muy lindo para ir a la cancha a disfrutar en familia".

Eduardo Domínguez podría repetir el equipo que viene de ganarle a Huracán en su debut como DT de Estudiantes, pero tiene una sola duda: el ingreso o no de Fernando Zuqui. Si entra el ex Godoy Cruz, entre Pablo Piatti y José Sosa estará el nombre del futbolista que sale para dejarle su lugar.