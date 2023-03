L'Equipe volvió a castigar a Messi tras la eliminación de PSG

El portal calificó con 3 puntos la actuación del astro argentino, que no tuvo una buena actuación. Es lógico que en estos partidos se espere mucho de Messi, sin embargo, el equipo no lo acompaña y si bien Leo sabe de hacer milagros, ante un club de la talla del Bayern no se puede depender sólo de él, sobre todo si los parisinos si se hacen goles solos, como sucedió en el tanto de Choupo Moting.

De todos modos, Messi no fue el único castigado por L'Equipe: Kylian Mbappé también recibió un 3. A su vez, Marco Verrati fue puntuado con un 2, principalmente por el error en la salida que puso en desventaja al PSG a los 60 minutos de juego. Los únicos rescatados por el medio local fueron Gianluigi Donnarumma, Danilo Perreira y Sergio Ramos, con 6 puntos; y Nuno Mendez, con 7.

Una eliminación que, ¿aleja a Messi del PSG?

El contrato del rosarino en Francia finaliza el 30 de junio, y aún no se sabe qué será de su futuro. En PSG quieren extender el vínculo de Lionel y en la previa de la serie con Bayern se dieron las primeras charlas para empezar a negociar un acuerdo, aunque este fracaso en Champions podría cambiar el rumbo.

Messi está cómodo en París y hoy por hoy, la renovación parece ser la opción más viable. Una vuelta a Barcelona, vestir la camiseta de Newell's o incursionar en la MLS jugando para el Inter de Miami son las tres alternativas que asoman por ahora en el radar de Leo, pero todas parecen estar frías.