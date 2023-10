"Se lo vio bien, pero tenemos un entrenamiento más que es importante y tengo que hablar con él", comentó el entrenador sobre la presencia de Messi contra Paraguay. Leo viene de dejar atrás su molestia en el músculo posterior de la pierna derecha en la cicatriz de un viejo desgarro que lo tuvo al maltraer en las últimas semanas y entrenó este martes con normalidad en el predio de Ezeiza.

Luego, sobre no poder contar con Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa, todos lesionados, Scaloni expresó: "Sabemos que son bajas importantes pero no hacemos eco en eso. Sabemos que los que vienen lo intentarán hacer de la mejor manera y son jugadores muy válidos, que intentarán ganarse el lugar. Es lo que buscamos de ellos, que los que vinieron por los lesionados quieran jugar y quedarse".

"Más allá de resultados, de seguir ganando, es momento para continuar con la manera de jugar, de ver el fútbol. Hoy nos está dando todo de frente, pero te puede cambiar el viento. Es ahí donde necesitamos estar igual que ahora, que es la idea. Lógicamente que hay que aprovechar el momento, sobre todo para traer chicos que puedan ver cómo se entrenan los más grandes, nuestra idea de juego. Tenemos que aprovechar para que todo siga igual, al final la Selección está para que todos puedan aportar su granito de arena", comentó el entrenador.

Por último, festejó que Argentina organice un partido en el Mundial 2030: "Es una alegría para todos que Argentina pueda jugar un partido del Mundial en su país, es una alegría enorme para todos, una satisfacción y conseguir eso me parece un buen logro. Pero no podemos estar pensando en 2030, todavía tenemos la clasificación del Mundial que viene y a partir de ahí veremos. La Selección Argentina va en continua evolución y de jugadores estarán los que estén mejor. Si estaré yo dependerá de los resultados, como siempre. El que esté sentado tendrá el orgullo enorme de dirigir un partido de Mundial en tu país".

Otras frases de Lionel Scaloni

Más sobre Messi: La decisión primero es ver cómo se siente él. Segundo, tenemos otro partido en cuatro días. Puede jugar 80 minutos y con Perú nada, o puede jugar los dos 90 estando bien. No es tan fácil. Si está disponible, ya saben lo que pienso. Sobre el tema de los minutos es importante. Lo que nos deja tranquilos es que, si no está en condiciones de salir, el que salga lo hará igual de bien, eso es lo más importante. Casi ninguno tuvo pretemporada fuerte, Leo en este caso fue a competir directo, pero el resto hicieron amistosos en Estados Unidos, hoy existe ir a jugar, a veces estás bien y no pasa nada pero a veces el calendario pasa factura. Los jugadores están sintiendo el calendario.

Sobre las posiciones de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández: "No sé si van a jugar los dos o alternar, también está Leandro (Paredes) y Guido (Rodríguez). Pueden jugar los dos en la misma posición, uno puede ser volante central y el otro interno. Con nosotros Alexis en el Mundial jugó de interno y ahora en el Liverpool de cinco, y lo hace bien de las dos maneras. Igual que Enzo, que tiene una característica más marcada de llegar al área, algo que tenía Alexis años atrás. Pueden darnos cosas los dos, contra Ecuador empezamos de una manera y cambiamos. Puede ser positivo para nosotros".

La chance de que Julián y Lautaro jueguen juntos: "Han jugado juntos los nueves, en la anterior conferencia me dijeron que no, pero han jugado juntos de entrada. Yo estoy abierto a muchas cosas, dependerá del partido y si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, más allá de que son nueves los dos, son diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido y en base a eso decidiremos".

Su opinión sobre el nivel de la Liga Profesional: El nivel de la Liga Argentina es tremendamente difícil y competitivo, es lo que todo el mundo valora. Sobre la estructura no soy nadie para meterme en eso. Futbolísticamente es un torneo muy difícil en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera y creo que eso lo hace competitivo, que es lo que todo el mundo quiere. Me gustaría que esté el colorido del hincha visitante, haría todo mucho más lindo, del resto no puedo opinar mucho más".

Boca finalista de la Libertadores por penales: "Los partidos que jugó, mereció pasar. Ha ido a penales y ganó, pero en los globales fue superior. Nosotros también en el Mundial pasamos por penales contra Holanda y Francia y merecimos ganar. Ha sido superior y para el fútbol argentino está bueno que sea finalista y ojalá campeón de la Copa. Está bueno y es positivo. Hay que quedarse con el desarrollo de esas eliminatorias".