Los 10 mejores torneos de fútbol para apostar en 2024

En este contexto, los analistas y expertos en apuestas deportivas de fútbol de Leafletcasino nos dejan a sus favoritos para cada competencia. Por ejemplo, según su experiencia, el Liverpool es el gran candidato a quedarse con la Premier League. Aunque esta predicción, no tiene un amplio margen y más adelante te explicamos.

UEFA Champions League

El torneo de clubes más importante del mundo también es el más difícil de predecir. Cada año los mejores equipos de Europa se enfrentan para buscar un nuevo campeón y, casi siempre, hay uno diferente. Este año, los favoritos ya están en cuartos de final con choques muy parejos.

Los actuales campeones de la UEFA y favoritos en las apuestas de fútbol, el City, se enfrentan al rey de la Champions, el Real Madrid. Este es uno de los duelos más igualados, con un ligero favoritismo para los sky blues de 55% a 45% del club merengue.

Del otro lado tendremos el duelo entre el Arsenal y el Bayern. Aquí, hacer apuestas de fútbol no es tan sencillo, porque los Gunners vienen bien en liga, pero se les atragantó el Oporto. Por su parte, los bávaros andan en su peor temporada de los últimos 5 años. Así que, encontrar un favorito no es sencillo, pero nuestros expertos ven al club alemán imponiendo su jerarquía.

Por el otro lado de la tabla viajan los equipos menos considerados. Están el Barcelona, el PSG, el Dortmund y el Atlético de Madrid. De estos, el que mejor nivel ha mostrado es el París, siendo el favorito para alcanzar la final en Wembley, por ese lado.

Ligue 1

Pasando a ligas locales, el PSG va encaminado a ser el ganador de la liga francesa una vez más. Los parisinos tienen una ventaja de 12 puntos respecto a su más cercano rival y parece imposible que veamos una remontada. A pesar de ello, nuestros expertos están convencidos de que habrá más opciones de apuestas en la Ligue 1 en 2024.

Para empezar está la lucha por el tercer lugar que da el pase directo a Champions. El Mónaco tiene solo tres puntos de ventaja sobre el Lille, y el rendimiento de ambos viene siendo muy parejo. Por eso, en esa zona esperamos que haya acción hasta las últimas fechas del campeonato.

También hay pelea y emoción en la parte baja de la tabla. Entre el Montpellier, que va en el puesto 13, y el Lorient que está en el 16, hay solo tres puntos de diferencia. Dentro de esa lucha, también están el Nantes y el Le Havre, cuatro equipos con opciones de quedarse o bajar a la segunda división. Sin dudas, otra opción para apostar en fútbol internacional.

Premier League

La mejor liga del mundo está al rojo vivo. Tres contendientes al título separados por apenas 3 puntos es algo que no se veía desde hace décadas. El actual líder es el Liverpool, el favorito de nuestros analistas, seguido del Arsenal y el City.

Los Reds aprovecharon el empate entre Gunners y Citizens para sacar una ligera ventaja que los pone a la vanguardia de la liga. Además, viendo el calendario de los tres equipos, los de Klopp tienen salidas más fáciles. Además, sus rivales tienen Champions, un dato no menor.

Porque mientras el Liverpool, en Europa League, juega contra el Atalanta, el City debe medirse al Real Madrid y el Arsenal al Bayern. No hay punto de comparación entre los rivales que les toca a cada uno. Y no tengas dudas, si Klopp debe elegir, va a dar prioridad a la Premier.

Entonces, si vas a apostar por el ganador de la liga inglesa, ten en cuenta estos aspectos. Pero también puedes hacer tus pronósticos deportivos sobre qué equipos alcanzarán la Champions. En esa zona la lucha también está muy cerrada.

La Liga

La liga española parece teñirse de blanco. Al momento de escribir este post, el Real Madrid es líder sólido, sacando 8 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Muy atrás quedó el sueño del Girona de pelear hasta el final, pero los de Míchel siguen buscando un puesto en Champions.

Entonces, ¿a qué a apostar en LaLiga? Las apuestas deportivas al ganador de la liga parecen cerradas, pero la lucha por puestos europeos está muy abierta. El Atlético de Madrid, ahora mismo en el quinto lugar y con un partido menos, está a solo un punto del Athletic de Bilbao.

Más abajo, la Real Sociedad parece tener seguro un lugar en la Europa League del año que viene. Son sextos y sacan 7 puntos al Betis, además, las rachas de los equipos son opuestas. Mientras la Real acumula partidos ganados, los béticos solo han perdido en las últimas fechas.

En la zona de descenso no hay mucha diversión. Hay dos equipos que ya tienen su boleto a segunda, mientras que Cádiz y Celta luchan para no obtener el tercer boleto.

Serie A

Otra liga ideal para las apuestas de fútbol es la italiana. La Serie A siempre ofrece encuentros parejos y lleno de alternativas para apostar, aunque el campeonato esté casi definido. El Inter saca 11 puntos de diferencia al Milan y no parece que haya tiempo para recortar distancias. Pero esto no quiere decir que no haya emoción.

Porque en la zona del descenso y la de puestos europeos aún queda mucho por decidir. Para empezar, la revelación del torneo, el Bolonia es cuarto, con 6 puntos sobre la Roma. La loba, que desde la llegada de De Rossi, parece otro equipo, sueña con la Champions. De hecho, gracias al nuevo formato es posible acceder si ocupa el quinto lugar.

Pero la verdadera emoción está en la lucha por no descender. Entre el puesto 13 y el 18, que marca el descenso, solo hay 4 puntos de diferencia. Allí están involucrados equipos como el Cagliari, el Lecce, el Udinese y el Empoli, por nombrar algunos.

Bundesliga alemana

La Bundesliga es una de las competiciones de fútbol más atractivas del mundo para ver y apostar. Esta temporada ha saltado la sorpresa, el Bayern no será el campeón, ya que el Leverkusen le saca 13 puntos de ventaja ahora mismo. Con 9 jornadas por disputarse, parece imposible que un equipo invicto empiece a dejarse puntos.

Así que, si quieres hacer apuestas de fútbol en la Bundesliga, lo mejor es mirar a la lucha por entrar en Champions. Allí, el Dortmund y el Leipzig mantienen una férrea lucha, donde solo los separan tres puntos. Y en las apuestas deportivas, no hay un claro favorito para quedarse con el cuarto lugar.

En el descenso tampoco tenemos mucho que ver. El Colonia y el Mainz están peleando por entrar en las eliminatorias para evitar caer a segunda, pero no mucho más. La diferencia del Bochum con los machos cabríos es de 6 puntos, y de ahí en adelante las diferencias son más amplias.

Copa América 2024

El fútbol internacional ha tenido mucha actividad este año. Ya pasamos la Copa Africana de Naciones y ahora se viene la Copa América. Este torneo se va a celebrar en Estados Unidos y participarán tanto selecciones de la CONMEBOL como de la CONCACAF.

Los mejores equipos de ambas federaciones se medirán para buscar quién será el nuevo campeón de América. La favorita en las apuestas de fútbol es Argentina, que buscará revalidar el título y seguir con su racha ganadora.

Otras selecciones llamadas a ser un buen papel son Brasil, Uruguay, Colombia, México y la anfitriona, Estados Unidos. De estos equipos se espera que salga el campeón, aunque no hay que dejar de lado selecciones como la chilena o la ecuatoriana. Además, recuerda que puedes apostar en cada partido, no solo sobre la selección que levantará el título.

Conference League

Es el torneo de menor jerarquía de Europa, pero aún así es ideal para hacer apuestas de fútbol. Ahora mismo se van a disputar los cuartos de final donde sobresalen dos partidos. Por un lado, el Olympiacos se enfrenta al Fenerbahçe y del otro, el Aston Villa se mide con el Lille.

Los analistas deportivos esperan que de esos choques salga el campeón de la Conference League este año. Desde ya, el equipo mejor posicionado para levantar el trofeo es el de Unai Emery. Los villanos deben vencer a su par francés para instalarse en semis y buscar un nuevo título europeo para sus vitrinas.

Pero no será fácil, ya que justo el Lille es el tercer mejor posicionado en las casas de apuestas para ser campeón del torneo. Por el otro lado del cuadro está la Fiorentina como gran candidato. La Fiore tiene un cruce bastante accesible ante el Viktoria Pilzen, por tanto, su presencia en semis está casi asegurada.

Europa League

El segundo torneo en importancia de la UEFA es la Europa League. Este certamen se encuentra en la fase de cuartos de final, y ya los favoritos se dejan ver. Por un lado, tenemos al Liverpool, el gran candidato y por el otro al Bayer Leverkusen.

Esta sería la final soñada para los amantes del fútbol. Ambos son líderes de sus ligas, ambos tienen un estilo de juego similar y seguro nos darían un partidazo. Sin embargo, el camino no es tan sencillo. Los alemanes deben superar al West Ham y luego al vencedor del Benfica-Marsella para meterse en la final.

Los Reds, por su parte, tienen que vencer a la Atalanta y después al que resulte ganador del duelo Milan-Roma. Es allí donde los de Klopp tendrán la cuesta más difícil. Además, al estar en plena lucha por la Premier, supone un punto más de dificultad. No obstante, siguen siendo los favoritos para levantar el título.

Euro 2024

Cerramos nuestra selección de eventos para apostar en 2024 con la Euro. Este torneo es el más esperado en el viejo continente y donde veremos a las mejores selecciones luchar por el cetro. ¿Podrá Italia repetir como campeón o será el momento de Inglaterra?

Si nos guiamos por los favoritos de las casas de apuestas, los italianos no están entre los favoritos. Así que descartamos un doblete de Italia. En cambio, los pronósticos indican que los ingleses tienen muchas opciones de ganar, pero seguidos muy de cerca por Francia.

En este sentido, para nuestros analistas, la experiencia y el gen ganador de los galos los pone por encima del equipo de Southgate. Otras selecciones que esperamos lleguen lejos son; España, Alemania y Portugal.

Pitazo final

Las principales competiciones de fútbol, como la Copa Africana, que ya pasó, o las que están por venir, son ideales para apostar. Desde la Premier League más cerrada de los últimos años, pasando por LaLiga, y torneos internacionales, tienes mucho para elegir este año.

Para hacer apuestas de fútbol en 2024, apóyate en opiniones de expertos, análisis y, sobre todo, estadísticas. Las competiciones de Champions y otras de la UEFA que están en la recta final son las más emocionantes. Aunque, también puedes sacar buen rédito del fútbol internacional en la Copa América y la Euro.