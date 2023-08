Ricardo Gareca, Carlos Tevez y Lucas Pusineri son tres de los nombres que surgieron desde puertas adentro. Más allá de que viene de un tener un paso en falso en Vélez, el "Tigre" es el candidato que más le gusta a la dirigencia aunque creen poco probable que acepte dirigir un equipo que está peleando la permanencia.

Tevez es otra opción. El Rojo ya lo sondeó antes de las contrataciones de Stillitano y Zielinski. No todos los dirigentes están convencidos de ofrecerle el cargo, pero en un contexto de crisis, con un margen de maniobra acotado, su nombre fue deslizado y emerge como una posibilidad. Dirigió a Rosario Central en 2022.

Por su parte, Erviti, quien en el Rojo fue campeón de la Copa Sudamericana en 2017, no cierra del todo por su poca experiencia ya que sólo dirigió en Atlanta. Alejandro Kohan, ex preparador físico de Holan, y Carlos Matheu, defensor surgido de la cantera del Rojo, forman parte de su cuerpo técnico. Pero es una chance que se baraja.

Por último, Pusineri también tiene posibilidades. Ya dirigió al Rojo entre 2020 y 2021: cosechó 11 triunfos, siete empates y ocho derrotas. Viene de trabajar en Atlético Tucumán y está sin trabajo. Por otra parte, Ariel Holan, Daniel Garnero, Gabriel Milito y Gustavo Alfaro rechazaron la oferta de Independiente.

Holan entiende que no es el momento de volver. Garnero prioriza trabajar en el exterior y Milito respetará su vínculo con Argentinos. "Tengo contrato con el club y no me voy a poner a hablar con otras instituciones. No me gustaría que el presidente, estando yo, hable con otro técnico. Entonces no hago lo que no me gusta que me hagan", explicó el Mariscal. En lo inmediato asumirá Hugo Tocalli, coordinador de las Inferiores.