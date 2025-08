Miguel Ángel Russo habló de todo en medio de la crisis de Boca

1-Su continuidad en Boca

"Nosotros estamos bien, trabajando mucho. Para nosotros es importante ganar. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival difícil. En ningún momento voy a pensar en algo negativo", expresó Miguel Ángel Russo sobre la posibilidad de una renuncia el sábado tras el clásico con Racing en caso de obtener un resultado desfavorable.

2-Su salud

"No busquen cosas donde no las hay (...) Yo estoy bien. No me gusta perder, me duele, pero hay que levantar. El Consejo, todos. Estamos buscando que gane Boca, que es lo que más nos gusta", expresó el entrenador, al que no le gustó que su hijo Ignacio, futbolista de Tigre, se refiriera al respecto en las últimas horas.

3-El conflicto con Miguel Merentiel

"Hablo con todos, de forma grupal, no es que todo sea individual, la mejor manera de que todos te entiendan y te escuchen es grupalmente, eso lo hablamos. Acá se hace un mundo no sabiendo lo que es un plantel, no sabiendo cómo es el manejo mío, buscando siempre lo mejor", comenzó Russo.

"¿Todo aclarado? Tampoco hubo mucho para aclarar, eh", explicó sobre lo que hizo Merentiel en el entretiempo ante Huracán, cuando salió al campo de juego pese a que lo iba a reemplazar Milton Giménez. Es decir, se fue al vestuario envés de permanecer en el banco de suplentes.

4-Leandro Paredes

"Paredes es indiscutible, tiene un nivel de juego, un nivel de pase que marca una diferencia muy alta. Él eligió venir y tiene un nivel completamente distinto al resto", comenzó Russo, quien agregó: "Paredes es Paredes y juega de una forma y una manera que es Paredes, así como está y todo", describió ante la pregunta sobre el posible adelantamiento del número 5 en la cancha.

5-Edinson Cavani

"Está entrenando bien, todos los días, normal, entrando a un ritmo que va elevando el nivel, ha tenido lesiones progresivas que no son buenas, lo vamos metiendo de menor a mayor", inició Russo, quien continuó: "Lo veo con mucha intensidad, haciendo goles en los entrenamientos, en algún momento cuando tenga continuidad encontrará su nivel. Muchas lesiones juntas no te ayuda".

6-Los borrados: Rojo, Saracchi y Lema

"Es una decisión del club, por algo se llega a esa situación", reveló por primera vez el DT sobre la situación de los tres futbolistas que no se entrenan con el plantel y están apartados en Boca Predio.

7-La reaparición de Frank Fabra

"Hablé con Frank, lo conozco bien. Rechazó ofertas, en Argentina en el único lugar que juega es en Boca". El colombiano reapareció como titular tras seis meses en el partido ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

8-La búsqueda de algún refuerzo más

"Con el plantel que hay estoy bien, cosas por mejorar, tengo que ser más inteligente y más vivo en el juego", arrancó diciendo el DT sobre la posibilidad de incorporar algún jugador más. Y completó: "Si pudiésemos aportar algo, mejor".

9-Cómo imagina la Bombonera vs. Racing

"A la Bombonera el sábado la imagino como siempre. No cambia nada", opinó sobre el clima que puede haber en el estadio.