Los nuevos apuntados por Racing para el lateral izquierdo

En Avellaneda iban a pagar 2.2 millones de dólares por el 100% del pase de Gómez (el 70% es del Millonario y el 30% de Argentinos), a pagar la mitad ahora y la otra mitad más adelante. Sin embargo, por pedido de Martín Demichelis el zurdo se quedará en Núñez.

Son tres los apellidos que figuran en el radar para llegar a reforzar uno de los puestos prioritarios para Fernando Gago: Nicolás Fernández Mercau (Elche de España), Claudio Bravo (Portland Timbers de la MLS) y Ángelo Martino (Talleres de Córdoba).

El surgido en San Lorenzo no logró adaptarse a España y había sido ofrecido hace algunas semanas, aunque el club gerenciado por Christian Bragarnik no aceptaría darlo a préstamo. Mientras que el ex Banfield es titular en el equipo estadounidense, que tampoco tendría pensado desprenderse de él.

Así, la opción más viable, aunque no la favorita, es la de Martino, a quien Racing ya buscó cuando jugaba en Atlético de Rafaela. La T pretendería cerca de un millón de dólares por el futbolista de 24 años, que no vería con malos ojos salir del Matador.

Racing, que ya cuenta con Óscar Opazo, Maxi Moralez, Juan Nardoni y Paolo Guerrero, busca también otro volante. Lo positivo es que AFA resolvió extender el mercado de pases hasta el jueves 2 de febrero, por lo que en la Academia ganan algunos días para negociar.