Pintadas contra Riquelme en La Bombonera

pintada riquelme.png

"Se terminó el roman$e", fue la fuerte frase contra el ídolo, hoy vicepresidente del club y cabeza del Consejo de Fútbol. Este acto de vandalismo, que no se sabe si fue hecho por un hincha genuino o mandado hacer por algún sector político opositor, se habría dado durante la madrugada.

Román es criticado (en voz baja por su idolatría) por el último mercado de pases del Xeneize, donde no incorporó a ningún jugador, no lograron que siga Eduardo Salvio, ni le ofrecieron un contrato de renovación a Cristian Pavón, por lo que se fue libre. Después, también es el que tomó en las últimas horas la decisión de echar a Battaglia, quien también se mostró disconforme con la actuación del vice en el mercado de pases. Si bien muchos bosteros no vieron con mal ojos el cambiar de técnico, sí las formas. El León no tuvo ninguna conferencia de prensa. Se despidió públicamente en los alrededores del club.

Por lo pronto, todavía no hubo declaraciones públicas ni de Román ni del Consejo de Fútbol sobre la decisión de rescindirle el contrato a Battaglia ni éstas pintadas, que fueron dos, en distintos sectores. Una situación que sorprende, dado que Riquelme siempre ha sido visto como un Dios en Boca.