Louis van Gaal, el DT de Países Bajos, anunció que tiene cáncer de próstata

El director técnico de 70 años hizo el anuncio en el programa de televisión neerlandés "Humberto”. “Uno no muere de cáncer de próstata, al menos no en el noventa por ciento de los casos. Son otras enfermedades las que te matan. Yo tenía una forma bastante agresiva y recibí quimioterapia 25 veces. Tuve un trato preferencial en el hospital. Me permitieron entrar por la puerta de atrás cuando iba a una cita y me han tratado de maravilla. Se lo conté a mis amigos y familiares y el hecho de que no saliera nada habla bien de mi entorno”, expresó.

La noticia, además, era desconocida por los futbolistas de la selección neerlandesa con los que disputará el Mundial de Qatar 2022 en el grupo A junto a Qatar, Ecuador y Senegal: “Ellos no saben. Ven un sonrojo en mis mejillas y piensan: qué tipo tan saludable es. Por supuesto, este no es el caso”, afirmó un Van Gaal.

Van Gaal también reveló como ha sido el tratamiento hasta ahora. “En cada periodo de mi etapa como técnico de la selección nacional he tenido que salir por la noche para ir al hospital sin que los jugadores se enteraran hasta ahora”.

En línea con eso, expresó el motivo de por qué no les contó a sus dirigidos sobre la batalla con la que lucha hace ya tiempo: “Creo que no se lo dices a la gente con la que trabajas porque podría influir en sus elecciones, en sus decisiones”.

Finalmente, el técnico dejó en claro que, a pesar de la enfermedad, mantendrá su cargo de entrenador de la selección de Países Bajos durante el Mundial de Qatar 2022 que se desarrollará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.