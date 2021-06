Lucas Barrios dejó Gimnasia con un agradecimiento a Maradona

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucas Barrios (@lucasbarrios_oficial)

"Gracias Diego por haberme llevado a este hermoso club, por darme la posibilidad de jugar en tu equipo. Fuiste vos el que confió en mí y me apoyó siempre en los momentos difíciles, desde el cielo nos estas ayudando. Era como me dijiste cuando llegue, que me iba a encariñar con la gente y con el club, y fue así, me encontré un club que tiene mucha pasión", inicia el escrito que el delantero publicó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, expresó que "quería comunicarles por este medio a todos los hinchas de Gimnasia y a todos mis seguidores que he terminado mi vinculo con el club", en tanto que agradeció a "todos los triperos por el apoyo incondicional y a toda la gente que trabaja en el club, como utileros, masajistas, seguridad, cocina y cuerpo médico."

ADEMÁS:

Maradona: una jueza definirá cuando se rematan sus bienes

El Pulga Rodríguez se ilusiona con estar en los Juegos Olímpicos

"Desde hoy soy un admirador más", concluyó Barrios, cuyo contrato está en libertad de acción y se encuentra buscando club para continuar su extensa carrera, en la que supo vestir la camiseta de Argentinos Juniors, Borussia Dortmund, Palmeiras, Gremio, Huracán, entre otros.

El ex jugador de la selección paraguaya, donde jugó el mundial de Sudáfrica 2010, no iba a ser tenido en cuenta para el próximo semestre por Leandro Martini y Mariano Messera y la dirigencia decidió no renovarle el vínculo para que se busque un nuevo destino.