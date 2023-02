Lucas Merolla tras ser relegado: "No es un momento lindo"

"No es un momento lindo, pero trato de llevarlo de la mejor manera, siempre cuidando mis principios y mi futuro. Hay que estar fuerte para seguir adelante. Estamos todavía con un buen diálogo con la dirigencia para poder cerrar y quedarnos todos contentos", expresó el defensor de Huracán en diálogo con TyC Sports.

Por otra parte, contó que no poder estar en el partido del fin de semana (contra Banfield)" Fue raro, duro para mí y mi familia, pero esperemos que se pueda solucionar pronto para el bien de todos".

En cuanto a la decisión de la dirigencia de que entrene apartado de sus compañeros, expresó: "Tienen que cuidar a la institución. Fue una orden que bajaron ellos". Y continuó: "hay predisposición de las dos partes para llegar a un buen acuerdo".

"Hoy no hay mejor lugar en el que me sienta que Huracán, eso es algo que lo dije siempre. No quería hablar por distintas razones, hoy dije que voy a contestar algunas cosas que se están diciendo y no eran buenas. Las decisiones mías las tomo yo, nadie me llena la cabeza a mí. Nadie me dice qué tengo que hacer en mi vida. Trataremos de buscarle una manera para sacarlo adelante y que sea lo mejor para todos", aclaró el jugadr.

Por último, negó haber firmado un preacuerdo con Boca: "Se dijeron un montón de cosas. Nunca salí a desmentir nada porque creo en mi persona y la gente que me conoce sabe que no haría algo así".

Y cerró: "Muchas cosas se dijeron, fue una lástima escuchar tanto. Tengo familia que ve todo eso. Ellos me conocen y saben que no soy así, pero fue una lástima que no tuvo la privacidad que se merecía el tema. Trataremos de seguir adelante, negociando para poder encaminar algo que sería lo mejor para todos".