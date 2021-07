Lucas Pratto se mostró dolido con la actitud de Gallardo

“Muchos dicen que dejé al equipo en mitad de la Copa, antes del clásico. Estaba muy bien, había tenido cinco o seis partidos seguidos, estaba muy bien, con confianza, pero después me tocó estar afuera y jugar pocos minutos por partido. En ningún momento me quise ir de River. Todos saben lo que viví y que di todo por el club. Nadie puede reprocharme nada. No tengo nada que decir de Gallardo, es un gran entrenador. Los dirigentes hicieron un esfuerzo muy grande para que las cosas terminen bien”, contó el jugador sobre su desvinculación de común acuerdo con el club.

Con respecto al entrenador del Millonario comentó: "Con Gallardo no volví a hablar. Me hubiese gustado que me dijera que no me iba a tener en cuenta. Del 1 al 10, la relación terminó en un 5. Es una persona que me ayudó mucho en los años que estuve”.

El ex River no dejó pasar la oportunidad para mostrar su agradecimiento a los hinchas que lo acompañaron durante su paso por el club: "La realidad es que tengo solo palabras de agradecimiento. Por eso nos sentamos con los dirigentes; había que resolver las cosas de la mejor manera. A los hinchas de River les agradezco por el cariño, saben lo que siento y lo feliz que me han hecho. Me hubiese gustado despedirme de otra forma de la gente".

Por último hizo referencia a su futuro dentro del fútbol y aclaró que “la idea es escuchar a todos. Quiero ir a un lugar a competir. Podía quedarme hasta fin de año en River pero no tenía sentido. Le tengo un cariño muy grande al club. Yo quiero competir y ser campeón. Veremos las propuestas que haya, quiero ir a un club en el que estén realmente interesados en mí”.