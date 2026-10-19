Luis Enrique fue contundente sobre Lamine Yamal y Lionel Messi antes del PSG-Barcelona

En cuanto al planteo para neutralizarlo, el conductor del vigente bicampeón europeo señaló que la posesión será una herramienta fundamental. “La mejor manera de defender a Lamine es tener el balón”, explicó, aunque admitió que controlar el juego ante el equipo catalán será una tarea compleja. Además, el PSG deberá afrontar el encuentro sin el lateral izquierdo Nuno Mendes, lesionado.

De todos modos, el entrenador advirtió que la amenaza del Barcelona va mucho más allá de su joven estrella. “Sabemos que tienen a jugadores de mucha calidad, no está solo Lamine. Raphinha, Pedri, Cubarsí, Joan Garcia... hay muchos”, enumeró. Por eso, insistió en la necesidad de sostener una respuesta colectiva: “Nos mantendremos concentrados y atentos. Debemos superarlos en equipo”.

El choque, programado para este martes a las 15.40 de la Argentina y con transmisión de ESPN, reunirá a dos candidatos a pelear por el título continental. También contará con la presencia de figuras como Rodri y Ousmane Dembélé, ambos ganadores del Balón de Oro, mientras que Yamal aparece entre los principales aspirantes a la próxima edición del premio.

Para el conjunto azulgrana, el compromiso representa una prueba exigente antes del clásico frente al Real Madrid, previsto para el domingo por La Liga. El objetivo europeo también tiene un peso histórico: el equipo catalán no disputa una final de Champions desde 2015, cuando Luis Enrique era su entrenador y Messi integraba una delantera memorable junto a Neymar y Luis Suárez.