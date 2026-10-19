Luis Enrique fue contundente sobre Lamine Yamal y Lionel Messi antes del PSG-Barcelona

El entrenador del conjunto parisino destacó la personalidad del joven español y explicó por qué considera un error compararlo con el astro argentino. Además, anticipó las claves para intentar frenar al equipo catalán.
El duelo entre París Saint-Germain y Barcelona de este martes tendra varios atractivos en la tercera fecha de la Champions League, pero uno de los principales focos estará puesto en Lamine Yamal. En la previa del cruce en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique se refirió al presente del juvenil y marcó una diferencia clara entre su camino y el de Lionel Messi.
El técnico español, que compartió una etapa con el rosarino cuando dirigía al conjunto catalán, valoró que la nueva figura azulgrana busque construir su propia identidad futbolística. “Yo creo que Lamine, lo que está haciendo muy bien, es que quiere ser Lamine Yamal. Está mejorando sus aspectos de juego”, expresó en conferencia de prensa.
Sin embargo, al ser consultado por la comparación entre ambos talentos, el entrenador del PSG fue categórico y destacó la dimensión histórica del campeón del mundo argentino. “Comparar a Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, con cualquier otro jugador, no va a ganarle nadie. Lamine quiere ser la mejor versión de Lamine y es mejor no compararse a los demás. Es muy inteligente”, sostuvo.
Del lado parisino, el respeto por el extremo de Barcelona también quedó expuesto. Vitinha descartó que exista temor, aunque reconoció sus condiciones: “No diría que tenemos miedo. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo que hace es increíble, es excepcional”.
En cuanto al planteo para neutralizarlo, el conductor del vigente bicampeón europeo señaló que la posesión será una herramienta fundamental. “La mejor manera de defender a Lamine es tener el balón”, explicó, aunque admitió que controlar el juego ante el equipo catalán será una tarea compleja. Además, el PSG deberá afrontar el encuentro sin el lateral izquierdo Nuno Mendes, lesionado.
De todos modos, el entrenador advirtió que la amenaza del Barcelona va mucho más allá de su joven estrella. “Sabemos que tienen a jugadores de mucha calidad, no está solo Lamine. Raphinha, Pedri, Cubarsí, Joan Garcia... hay muchos”, enumeró. Por eso, insistió en la necesidad de sostener una respuesta colectiva: “Nos mantendremos concentrados y atentos. Debemos superarlos en equipo”.
El choque, programado para este martes a las 15.40 de la Argentina y con transmisión de ESPN, reunirá a dos candidatos a pelear por el título continental. También contará con la presencia de figuras como Rodri y Ousmane Dembélé, ambos ganadores del Balón de Oro, mientras que Yamal aparece entre los principales aspirantes a la próxima edición del premio.
Para el conjunto azulgrana, el compromiso representa una prueba exigente antes del clásico frente al Real Madrid, previsto para el domingo por La Liga. El objetivo europeo también tiene un peso histórico: el equipo catalán no disputa una final de Champions desde 2015, cuando Luis Enrique era su entrenador y Messi integraba una delantera memorable junto a Neymar y Luis Suárez.
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