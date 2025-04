Macri le pegó a Riquelme: "Boca entró en una oscuridad"

"Más allá de la chanza de los de River, que están como locos. Pero es así. Los de Boca festejaron cuando River se fue a la B y ahora ellos festejan que hemos perdido el rumbo", aseguró el ex presidente de la Nación en una entrevista con Radio Rivadavia.

Macri, que está enemistado desde hace tiempo con el actual mandamás, integró la lista de Andrés Ibarra, quien fuera ministro de Modernización durante su mandato a nivel nacional, como vicepresidente para enfrentarlo en las elecciones de diciembre de 2023.

image.png

En el medio, hubo acusaciones cruzadas de uno y otro lado y se dilataron por distintas investigaciones que realizó la Justicia tras los reclamos de la oposición. Finalmente, en una elección histórica de la que participaron más de 44.000, entre ellos Milei, cercano en ese entonces a Macri, el oficialismo se impuso con el 65,3 por ciento de los votos.

Tras la derrota electoral, Macri no pierde oportunidad en criticar el manejo futbolístico e institucional de Riquelme, que cumplió seis años en la dirigencia, si se toman en cuenta los cuatro que estuvo de vice y líder del Consejo de Fútbol. "Espero que reflexione cómo está conduciendo el club, con ese estilo tan personalista", afirmó.

En este sentido, siguió: "Yo siempre dije que Boca está por encima de cualquiera, sea el ídolo que sea. A mí me tocó ponerle límites a mi ídolo máximo, que era Diego Armando Maradona, y decirle que no. Eso me costó (NdeR: tuvieron discusiones por las primas que cobraba el plantel). Ver ahora lo que pasa es de una tristeza monumental".